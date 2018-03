Altersklassensiege für TVD und TG

Mehrere Altersklassensiege hat der TV Dettingen beim 24. Kellmünzer Frühjahrsstraßenlauf verbuchen können. Hinzu kamen weitere Podestplatzierungen. Die Nachwuchstriathleten Hannah Späth und Hannes Kusterer (beide TG Biberach) siegten überlegen in der U14.

Rainer Aumann belegte beim Hauptlauf über zehn Kilometer den dritten Platz in der Gesamtwertung in einer Zeit von 34:12 Minuten. Damit gewann er auch die Altersklasse (AK) M40. Jeweils Platz vier in der Hauptklasse der 20- bis 29-Jährigen sicherten sich Max Gschwandtner und Simon Harder. Oliver Platz holte sich Platz sieben in der Altersklasse M40. Ebenfalls mit einer starker Leistung konnte Tamara Kwittung in der Altersklasse W40 gewinnen. Im Hauptlauf gingen vom LT Mittelbiberach auch Thomas Meaney und sein Vater Declan an den Start. Thomas Meaney siegte in der AK U18 in 46:17 Minuten. Declan Meaney kam nach 51:58 Minuten als Neunter der M50 ins Ziel.

Im U10-Schülerlauf über 800 Meter wurde Tom Kwittung Zweiter vor Julian Stich auf Platz drei. Johanna Hilt (TG Biberach) holte sich bei den U10-Mädchen (800 Meter) in 3:52 Minuten Platz eins und Inka Pfarherr (LT Mittelbiberach/4:24) Rang drei.

Katharina Kwittung (TV Dettingen) gewann souverän den Lauf der U12-Schülerinnen (ebenfalls über 800Meter). Bei den U12-Schülern ging der zweite Platz in 3:25 Minuten an Connor Stawik (TG Biberach) und Rang drei an Robin Kehrle (LT Mittelbiberach/3:31). Matty Kehrle finishte bei den Bambini über 300 Meter.

Kusterer zieht unaufhaltsam davon

Hannes Kusterer (TG Biberach) sorgte bereits nach dem Start für klare Verhältnisse und zog unaufhaltsam davon. Im gemeinsam gestarteten Rennen der Jungen und Mädchen (AK U14 und U16) gelang ihm der Gesamtsieg über die 1300 Meter lange Strecke souverän in 4:09 Minuten. Mit einem Rückstand von 28 Sekunden ging der zweite Gesamtplatz an Hannah Späth (TG Biberach), die somit auch ihre Altersklasse bei den Mädchen gewann. Carlotta Müller (TG Biberach/5:30) belegte Platz drei. Das Podest verpasste Mate Szabo (TG Biberach/5:00) knapp als Vierter. Dahinter reihten sich Björn Kehrle (9./5:15) und Leander Gawatz (11./5:23/beide LT Mittelbiberach) ein. Niklas Kwittung (TV Dettingen) belegte Platz zwei bei den U14-Schülern über 1,3 Kilometer. Ebenfalls Platz zwei belegte Elisa Storm bei den U14-Schülerinnen.