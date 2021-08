Altersklassensieg für Sonja Döderlein

Mit einem Quartett ist die TG Biberach beim Allgäu-Triathlon in Immenstadt am Start gewesen. Insgesamt traten bei der 39. Auflage rund 2500 Athletinnen und Athleten an.

Trotz einer stürmischen und regenreichen Gewitternacht konnten die Wettkämpfe laut TG-Mitteilung bei fast trockenen und angenehm kühlen Bedingungen beginnen. Anna Trützschler trat über die Sprintdistanz (500 Meter Schwimmen, 26 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) an. Nach sieben Minuten kam sie als erste Frau aus dem Wasser. Auch beim Radfahren und Laufen konnte Trützschler ihr Potenzial ausschöpfen und sicherte sich somit nach 1:33:26 Stunden den zweiten Platz in ihrer Altersklasse (W20).

Über die olympische Distanz starteten Sonja und Tobias Döderlein. Tobias Döderlein absolvierte die 1,5 Kilometer Schwimmen, 43 Rad-Kilometer und den 10,5-Kilometer-Lauf in 3:04:58 Stunden und kam als 31. in seiner Altersklasse (M40) ins Ziel. Knappe zwei Minuten später folgte der Zieleinlauf von Sonja Döderlein. Mit einer Gesamtzeit von 3:06:47 Stunden sicherte sie sich den ersten Platz in ihrer Altersklasse (W40).

Christian Ostertag trat in der Disziplin Allgäu-Classic über die Mitteldistanz an. Nach starken 1900 Meter Schwimmen musste er zwei Runden der anspruchsvollen Radstrecke mit mehr als 620 Höhenmetern pro Runde absolvieren, auf die ein 21-Kilometer-Lauf folgte. Mit einer Zeit von 4:56:28 Stunden erreichte Ostertag das Ziel und erreichte den 30. Platz in seiner Altersklasse (M35).