Altersklassensieg für Posmyk beim Lauterlauf

Simon Schlanser (4./23:43 Minuten) und Charly Schumacher (12./26:25) haben für die TG Biberach gute Ergebnisse beim Lauterlauf in Lauterach über die Distanz von sechs Kilometer erzielt. Bei diesem gab es nur eine Männer- und eine Frauenwertung. Sieger wurde Frank Knupfer (Dowe Sportswear-Team/22:29), bei den Frauen gewann Katja Mettang (SV Bremelau/27:02). 201 Teilnehmer kamen ins Ziel.

Die meisten Starter der TG Biberach und des SV Birkenhard entschieden sich für den Hauptlauf über 12,6 Kilometer (114 Höhenmeter). Vom Start in Lauterach führte die Strecke an der Bärenhöhle vorbei, durchs Wolfstal, am Vogelhof vorbei und anschließend an der Lauter entlang zurück nach Lauterach. Martin Weckerle vom SV Birkenhard erreichte in der Gesamtwertung Platz elf (2. AK50/53:19). Philipp Posmyk (TG Biberach) wurde 13. (54:07/1. AK55). Schnellste einheimische Läuferin war Martina Locherer vom SV Birkenhard (1:03:16 Stunden). Sie belegte in der Endabrechnung Rang 70 (3. AK50). Alexander Härdtner (TSG Ehingen/44:36) gewann bei den Männern und Veronika Ulrich (TSG Ehingen/55:27) bei den Frauen. 286 Sportler starteten im Hauptlauf.