Altersklassensieg für Maike Pieper in Belfort

Nach zehnjähriger Abstinenz auf der Mitteldistanz hat sich Triathletin Maike Pieper von der TG Biberach in Belfort (Frankreich) erneut an die zwei Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer gewagt. Am Ende belegt sie Rang eins in der Altersklasse (AK) 50.

In Belfort, südlich der Vogesen gelegen, wurden an zwei Tagen mehrere Wettbewerbe im Triathlon und Aquathlon ausgetragen. Im rund 700-köpfigen Starterfeld des Triathlon „L“ gingen 78 Frauen an den Start. Das Schwimmen erfolgte im 17 Grad warmen „Lac de Malsaucy“, einem nördlich von Belfort liegenden Badesee. Pieper kam mit einer Zeit von 32 Minuten als drittbeste Frau aus dem Wasser. Beim folgenden Radparcours galt es 1500 Höhenmeter zu überwinden. Die größte Herausforderung stellte dabei der „Ballon d’Alsace“ dar, bei dem es hinauf ging auf 1247 Meter. Genau am Gipfel fuhren einige Teilnehmer in ein Gewitter mit Hagel und Platzregen, was die kurvenreiche Abfahrt gefährlich machte.

Nach 3:05 Stunden wechselte Pieper auf die Laufstrecke. Die erste der drei Runden von je sieben Kilometern bewältigte die TG-Sportlerin sehr gut, doch dann wurde der Lauf zur Tortur und sie musste mehrere Gehpausen einlegen. Dadurch büßte Pieper im Frauenfeld viele Plätze ein. Dennoch reichte es für sie mit einem deutlichen Vorsprung zum Sieg in der AK50. In der „Masters“-Wertung kam Pieper mit der Gesamtzeit vom 5:42 Stunden auf den siebten Platz. Diese Wertung gewann die Französin Sophie Meuret in 5:12 Stunden.