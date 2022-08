Altenpflegende feiern ihren Abschluss – eine Ära geht zu Ende

37 frischgebackene Altenpflegerinnen und Altenpfleger strömen nach bestandenen Abschlussprüfungen in die Einrichtungen der Region. Die Abschlussfeier ist somit eigentlich immer ein erfreulicher Anlass, bei dem sich die Altenpflegegemeinde trifft. Dieses Jahr mischte sich in die Freude aber auch ein Tropfen Wehmut, da mit diesem Tag die Berufsfachschule für Altenpflege, ebenso wie dieser Ausbildungsgang, nach 32 Jahren Geschichte sein wird. Diesen Abschluss gibt in dieser Form nicht mehr.

Der Abschlussjahrgang 2022 ist aber auch darüber hinaus noch mit einigen Besonderheiten bestückt. Die dreijährige Ausbildungszeit begann im September 2019 „normal“ , aber kurz darauf mussten die Azubis allen Herausforderungen der Corona-Pandemie gerecht werden. Zusätzlich zum Erlernen der praktischen und theoretischen Ausbildungsinhalte kam dazu, sich den professionellen Umgang mit dem Virus anzueignen, eigenen Erkrankungen und Quarantänezeiten zu überstehen, mehrere Lockdowns mit den außerordentlichen Härten in der Pflege, Maskenpflicht und nicht zuletzt Fern- und Onlineunterricht.

Trotz dieser widrigen Umstände wurde von Christel Mazet (St. Elisabeth-Stiftung, Jordanbad) die Traumnote von 1,0 erreicht. Sie erhielt neben dem Schulpreis auch den Preis des Landrats sowie den Hilde-Frey-Stadtschulpreis. Eine weitere Preisträgerin im letzten Jahr der Altenpflegeausbildung ist Regina Schneider (St. Elisabeth-Stiftung, Wohnpark am Rotbach, Mittelbiberach) mit dem ebenfalls beachtlichen Notenschnitt 1,3 und dem damit verbundenen Schulpreis.

Die weiteren erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen dieses besonderen Jahrgangs sind:

Aus der Klasse 3BFA3/1: Arabela Ajardini (Die Zieglerschen – Sozialstation Biberach), Erik Anwander (Haus am Goldbach - Ochsenhausen), Jessica Baur (Haus Irmengardis - Bad Buchau), Leonie Burgmaier (Haus am Goldbach - Ochsenhausen), Vera Djordevic (Haus Irmengardis - Bad Buchau), Yvonne Jankowski (Ökumenische Sozialstation Erolzheim), Jasmin Joss (Seniorenzentrum Sophie Weishaupt - Schwendi), Olivia Kolb (Haus Irmengardis - Bad Buchau), Astrite Kryeziu (Die Zieglerschen - Seniorenzentrum Erolzheim), Doruntina Kryezuiu (Die Zieglerschen - Seniorenzentrum Erolzheim), Fatma Özbek (Mariotte Glocker Haus - Bad Schussenried), Tuba Özer (Mariotte Glocker Haus - Bad Schussenried), Melisa Saiti (Die Zieglerschen - Sozialstation Biberach), Jabel Sissoho (Bürgerheim Biberach), Granit Sllamniku (Die Zieglerschen - Seniorenzentrum Erolzheim), Laura von Ow, (Seniorenzentrum Hospital zum Heiligen Geist - Laupheim)

Aus der Klasse 3BFA3/2: Claudia Bobka (Charleston Holding Haus am Gigelberg - Biberach), Carina Ditler (Seniorenzentrum Konrad-Manopp-Stift - Riedlingen), Saskia Grisotto (Seniorenzentrum Hospital zum Heiligen Geist - Laupheim), Ewa-Ewelina Gurbala-Paulmaier (Seniorenheim St. Josef - Weihungszell), Carmen Hepp, (St. Elisabeth-Stiftung - Heggbach), Thi-Truc Hoang (St. Elisabeth-Stiftung, Wohnpark am Rotbach - Mittelbiberach), Ingrid Huber (Wohngemeinschaft und ambulante Tagespflege Danner - Schwendi), Elizabeth Ikogho (St. Elisabeth-Stiftung, Wohnpark am Rotbach - Mittelbiberach), Erza Kryeziu (Die Zieglerschen Seniorenzentrum Erolzheim), Gentiana Kurtheshi (Die Zieglerschen Seniorenzentrum Erolzheim), Selina Matzik (Ambulante Fach- und Intensivpflege - Memmingen), Kornelia Morawska (St. Elisabeth-Stiftung, Wohnpark am Rotbach - Mittelbiberach), Imane Ouquil (St. Elisabeth-Stiftung, Wohnpark am Rotbach - Mittelbiberach), Senka Radanov (Charleston Holding Wohnpark Haus am Gigelberg - Biberach), Elina Rolser (St. Elisabeth-Stiftung gGmbh- Pflegeheim Laupheim), Seyed Majid Saberi (Die Zieglerschen Ambulante Pflege - Erolzheim), Imelda Sambou (Die Zieglerschen Seniorenzentrum Erolzheim), Fatlinda Zogu Die Zieglerschen Seniorenzentrum Erolzheim).