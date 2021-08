Altenpflegehelfer feiern ihren Abschluss

Von Mai bis Juli haben die Absolventen an der Matthias-Erzberger-Schule in Biberach die schriftlichen, praktischen und mündlichen Abschlussprüfungen in der Berufsfachschule für Altenpflegehilfe gemeistert. 16 Schülerinnen und sechs Schüler sind letztlich mit dem Abschluss Altenpflegehelferin/Altenpflegehelfer belohnt worden und erhielten die staatliche Anerkennung.

Die Ausbildung erfolgte im dualisierten System mit Einrichtungen der Altenhilfe und 100 Stunden Außeneinsatz in anderen Einrichtungen. Die Ausbildungsinhalte erstreckten sich über die Lernbereiche „Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege“, „Unterstützung bei der Lebensgestaltung“, „Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen“ und „Altenpflege als Beruf“, sowie den allgemeinbildenden Fächern „Deutsch“ und „Religion“. Im Sinne der Lernortkooperation wurden die theoretischen Inhalte in der Praxis geübt.

Für gute Leistungen erhalten Joseph Hamwi, Nicole Karlewski und Amis-Ebeh Sambou eine Belobigung.

Die Absolventen: Charleston Holding, Haus Regenta Bad Schussenried: Erol Ramic; Charleston Holding, Pflegezentrum Schlosspark Warthausen: Lucas Leistner; Diakonie-Sozialstation Biberach: Arabaela Ajardini, Melisa Saiti; Die Zieglerschen, Seniorenzentrum Erolzheim: Alton Kryeziu; Sana, Biberach: Joseph Hamwi, Melike Keskin, Amis-Ebeh Sambou; Sana, Laupheim: Lydia Viel; Seniorenzentrum Josefspark Eberhardzell: Nicole Karlewski; Seniorenzentrum Laupheim Hospital zum Hl. Geist: Loreen Altmann; St.-Elisabeth-Stiftung, Altenzentrum Goldbach Ochsenhausen: Arjawan Hamchou, Nathaly Santos Leal Martins; St. Elisabeth, Pflegeheim Riedlingen: Aaron Vögele; St.-Elisabeth-Stiftung, Wohnpark am Rothbach Mittelbiberach: Thi Truc Hoang; ZfP, Abt-Siard-Haus Bad Schussenried: Ilayda Aydin, Sineia De Santana Santos, Katharina Kruschinski, Lucia Patane; ZfP, Fachpflegeheim Riedlingen: Maria Kruschinski.