Altenpflegehelfer feiern ihren Abschluss

Nach schriftlichen, praktischen und mündlichen Abschlussprüfungen in der Berufsfachschule für Altenpflegehilfe von Mai bis Juli haben 29 Schülerinnen und drei Schüler an der Matthias-Erzberger-Schule in Biberach ihren Abschluss gefeiert.

Die Ausbildung erfolgte im dualen System mit Einrichtungen der Altenhilfe sowie vereinzelnd der Krankenpflege und 100 Stunden Außeneinsatz in ambulanten Diensten. Die Ausbildungsinhalte erstreckten sich über die Lernbereiche „Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege“, „Unterstützung bei der Lebensgestaltung“, „Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen“ und „Altenpflege als Beruf“ sowie den allgemeinbildenden Fächern „Deutsch“ und „Religion“. Im Sinne der Lernortkooperation wurden die theoretischen Inhalte in der Praxis geübt. Die Verantwortlichen freuen sich besonders über die beachtlichen Leistungen, da die Schüler während der Corona-Pandemie ihren Aufgaben in den Einrichtungen in besonderem Maße nachgekommen sind.

Aus der Klasse BFAHT2 erhalten für gute Leistungen Jessica Baur, Waltraud Heider, Diana Hillebrand, Ingrid Huber und Yvonne Jankowski eine Belobigung. Für ihre sehr guten Leistungen bekamen Helga Dallmann und Kornelia Morawska einen Preis (Buchgutschein).

Seit September 2016 haben die Schüler der Altenpflegehilfeklasse die Möglichkeit, über das Projekt „ZiP“ Zukunft im Pflegeberuf, zusätzlich zur Schule und zum Betrieb unterstützt zu werden. Über Katja Schirrmeister und ihre Mitarbeiterinnen des CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands) werden diese Projekte an drei verschiedenen Standorten angeboten. Insgesamt wurden in Überlingen, Leutkirch und Biberach auch im vergangenen Schuljahr zahlreiche Auszubildende begleitet.

Diese Schüler haben nach einem Jahr Ausbildung erfolgreich den Abschluss Altenpflegehelfer bestanden und die staatliche Anerkennung erhalten:

Klasse BFAHT1: Elvira Bellopoja (Konrad-Manopp-Stift, Riedlingen), Leonie Burgmaier (Altenzentrum Goldbach, Ochsenhausen), Theresa Ferbach (Seniorenzentrum Josefspark, Eberhardzell), Andreas Fischer (ZfP, Abt-Siard-Haus, Bad Schussenried), Mohammed Haidar (Schlosspark Charleston Wohn- und Pflegezentrum, Warthausen), Jennifer Kreps (Hospital zum Heiligen Geist, Laupheim), Michelle Merk (ZfP, Abt-Siard-Haus, Bad Schussenried), Tuba Özer (ZfP, Abt-Siard-Haus, Bad Schussenried), Esther Odia (ZfP, Abt-Siard-Haus, Bad Schussenried), Senka Radanov (Schlosspark Charleston Wohn- und Pflegezentrum, Warthausen), Lydia Rajs (Konrad-Manopp-Stift, Riedlingen), Julia Röhm (Altenzentrum Goldbach, Ochsenhausen), Anika Sauter (Haus St. Georg, Ertingen), Natalie Winter (Altenzentrum Goldbach, Ochsenhausen), Chantal Edith Wolter (Römergarten Residenzen Haus Luisa, Schemmerberg).

Klasse BFAHT2: Jessica Baur (Sana-Klinikum Landkreis Biberach), Anna Bednarek (Charlesten Holding Wohn-und Pflegezentrum Haus am Gigelberg), Helga Dallmann (Sana-Klinikum Landkreis Biberach), Liliana Faur (Charlesten Holding Wohn-und Pflegezentrum Haus am Gigelberg), Waltraud Heider (Sana-Klinikum Landkreis Biberach), Diana Hillebrand (Sana-Klinikum Landkreis Biberach), Ingrid Huber (Altenpflege Danner), Elizabeth Ikogho (St.-Elisabeth-Stiftung Wohnpark am Rotbach), Yvonne Jankowski (Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller Ochsenhausen), Rene Knoll (ZfP Zwiefalten), Olivia Kolb (Marienheim Altenheimat Eichenau), Gmarwit Luel (Sana-Klinikum Landkreis Biberach), Kornelia Morawska (St.-Elisabeth-Stiftung Wohnpark am Rotbach), Juliane Münch (Sana-Klinikum Landkreis Biberach), Alin Oder (Bürgerheim Biberach), Olga Pairazidou (Bürgerheim Biberach), Olga Winter (Sana-Klinikum Landkreis Biberach).