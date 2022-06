Als ob sich die Figuren bewegen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Noch bis zum Sonntag, 4. Juli, ist die aktuelle Ausstellung des Kunstvereins Biberach geöffnet. Sie zeigt 14 Skulpturen der britischen Künstlerin Lucy Teasdale (geb. 1984). Diese wurden von ihr in Ton modelliert und anschließend in Acrylharz und Bronze gegossen. Für alle Skulpturen wählt die Künstlerin Motive, in denen sie Bewegung anschaulich macht, was etwas äußerst schwieriges ist. Tiere, Reiter, Kämpfer und Tänzer sind zu erkennen, die Motive erschließen sich einem nach und nach, werden konkreter. Aufbau und Zerfall halten sich die Waage. Zur Eröffnung am 3. Juni reiste die in Berlin lebende Künstlerin nach Biberach. Die Vorsitzende des Kunstvereins, Claudia Schütz, begrüßte die zahlreichen Gäste, Dr. Uwe Degreif führte in das künstlerische Schaffen von Teasdale ein. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei.