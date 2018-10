Als gründungsfreundliche Kommune ausgezeichnet

Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg hat den Landkreis Biberach zusammen mit den Städten Biberach, Laupheim und Riedlingen als Gründungsfreundliche Kommune 2018/2019 ausgezeichnet. Das gab Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Freitag bekannt. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Biberach hatte sich zusammen mit den Wirtschaftsförderinnen der drei Städte, der IHK Ulm, der Handwerkskammer Ulm, der Hochschule Biberach, SRH Fernhochschule, einer Gründerin und einem Gründer mit dem Konzept „Gründung macht Laune“ an diesem landesweiten Wettbewerb beteiligt.

In der Kategorie „Interkommunales Projekt“ wurden insgesamt zwölf Projekte vorgestellt, drei kamen eine Runde weiter und dürfen ihr Konzept beim „Start-up BW Summit 2019“ am 1. Februar 2019 auf der Landesmesse Stuttgart vorstellen: neben dem Landkreis Biberach sind dies der Ortenaukreis und die Region Heidelberg. Dort werden dann die Sieger in den drei Kategorien „Gemeinde“, „Stadt“ und „Landkreis/interkommunales Projekt“ unter Einbeziehung des Publikums ermittelt. Den Gesamtsiegern hat das Wirtschaftsministerium eine zweijährige Projektförderung für die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von jeweils bis zu 100 000 Euro in Aussicht gestellt.

„Das ist wirklich ein toller Erfolg. Wir haben uns in einem starken Wettbewerbsumfeld mit unserem Konzept durchgesetzt. Wir haben jetzt die Chance, Landessieger zu werden. Wir freuen uns natürlich auf die Präsentation am 1. Februar 2019 auf dem großen Gründerkongress in Stuttgart.“, kommentiert Landrat Heiko Schmid die Entscheidung des Wirtschaftsministeriums.

Das Biberacher Konzept, bei dem die Jury die starke Orientierung an der Zielgruppe, die gute Vernetzung und die kreativen Ideen zur Gründungsfreundlichkeit hervorhob, sieht insgesamt sieben Maßnahmen vor. Sie reichen von einem Gründerradar, einer Plattform für Informationen und Austausch unter den Gründern über eine Nacht der Champions, eine bessere Zusammenarbeit mit den Technologietransfermanagern, eine „Gründerwalz“ und ein Gründergipfeltreffen bis hin zu einer Veranstaltung, bei der die zehn wichtigsten Fragen für Gründer komprimiert beantwortet werden sollen.

Aber nicht nur die Kommunen dürften sich über die Auszeichnungen als Gründungsfreundliche Kommune freuen, so Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut bei der Bekanntgabe: „Insbesondere die Gründerinnen, Gründer und Start-ups in ganz Baden-Württemberg profitieren von der Umsetzung bereits begonnener und geplanter Konzepte. Auf diese Weise unterstützen wir alle gemeinsam die weitere Beschleunigung der Gründungsdynamik in Baden-Württemberg.“