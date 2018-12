Als die Mauer brüchig wurde

Der Fall der Berliner Mauer jährt sich 2019 zum 30. Mal. Der Dramatische Verein (Dram) Biberach gehört mit seinem Silvesterstück „Berlin, Berlin“ definitiv zu den Ersten, die sich diesem Jubiläum widmen. Für Regisseur Thomas Laengerer, der das Ost-West-Musical geschrieben hat, ist es aber mehr als nur die Darstellung von Zeitgeschichte.

In der Biberacher Stadthalle gehen die Proben in dieser Woche in die Endphase, schließlich soll zur Premiere am Silvesterabend, die allerdings bereits ausverkauft ist, alles klappen. Eine Herausforderung – schließlich stehen beim Dram diesmal viele junge Darsteller zum ersten Mal bei einer so großen Produktion auf der Bühne. Auch die Zusammenarbeit mit der Band um Alexander Locher von der Musikschule Tritonal ist eine Premiere. Sie wird bei den Aufführungen dafür sorgen, dass die Besucher, mitwippen und mitsingen können. „Wir hatten schon länger die Idee, mal etwas mit der Musik der Neuen Deutschen Welle aus den 1980er-Jahren zu machen“, sagt Laengerer. Was fehlte, war eine Handlung dazu. Für die sorgte der Blick auf den Kalender. „Mir fiel auf, dass wir nächstes Jahr ja 30 Jahre Mauerfall feiern“, sagt Laengerer. Warum also nicht eine Geschichte, die in den 80er-Jahren im geteilten Berlin beginnt und im geeinten Deutschland endet?

Zugute kam Laengerer dabei, dass er von 1979 bis 1993 selbst in Berlin gelebt hat. Hausbesetzerszene in Kreuzberg oder Mauerfall: „Ich war zwar nicht immer live dabei, aber ich habe in dieser Zeit vieles wahrgenommen“, sagt Thomas Laengerer. So entstand ein Stück, das Zeitgeschichte, Autobiografisches und Erfundenes zu einer Handlung verwebt. Junge Frau Ost trifft jungen Mann West im Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Beide verlieben sich. Eine Liebe, die aber keine Chance zu haben scheint, weil zwei politische Systeme sie trennen. Doch dann fällt die Mauer… Neben der Handlung rückt diesmal die Musik in den Mittelpunkt. So ist die Band nicht irgendwo am Rand, sondern mitten auf der Bühne – quasi auf dem Brandenburger Tor – platziert. „Die NDW-Musik ist jetzt nicht so schwer zu spielen“, sagt Alexander Locher. Knifflig sei aber das Austüfteln der Synthesizer-Sounds gewesen, damit alles auch so klingt wie in den 80ern.

Viele junge Darsteller

Für einige der rund 30 Darsteller eine neue Erfahrung, denn sie waren zur Zeit der Neuen Deutschen Welle noch gar nicht auf der Welt. „Einige kommen aus meinen Workshops an der Jugendkunstschule, einige haben schon mal im Dram gespielt und sind jetzt wieder zurückgekommen“, sagt Laengerer. Für den Verein sei dieser Schub an jungen Leuten eine gute Sache, um sich für die Zukunft aufzustellen. Gefordert waren für „Berlin, Berlin“ aber nicht nur Darsteller, die gut spielen können. „Die Kunst war, Schauspieler zu finden, die tanzen können und umgekehrt“, sagt Silke Zeh, die für die Choreografie verantwortlich ist. Einige der Tänzer kommen aus ihrer Tanzgruppe bei der TG. „Da haben inzwischen einige Spaß daran gefunden, auch kleine Sprechrollen im Stück zu übernehmen“, sagt sie. Und auch das Gesangstalent des einen oder anderen Schauspielers können die Zuschauer im Stück live erleben.

Einige zeitgeschichtliche Dokumente aus dieser Zeit werden im Stück als Videoeinspieler auf der Leinwand zu sehen sein. „Für mich war die Phase der Wende eine wichtige Zeit“, sagt Laengerer, „zu sehen, wie die Mauer brüchig wurde, war schon ein irres Erlebnis.“