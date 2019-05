Als die Krankenschwestern noch Hauben trugen

50 Jahre ist es her. Damals, 1969, begannen die ersten Schüler an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege im Biberacher Sana-Klinikum ihre Ausbildung. Zehn von ihnen nahmen dieses Jubiläum zum Anlass, das Klinikum und die Krankenpflegeschule zu besuchen. Das berichten die Sana-Kliniken. Wie es im Bericht heißt, ließen die ehemaligen Schüler des ersten Jahrgangs dabei ihre Erinnerungen an die gemeinsame Ausbildungszeit wieder aufleben und schauten, was sich seither verändert hat.

Stefan Ries, Pflegedirektor der Sana Kliniken Landkreis Biberach, hieß die Gäste willkommen und zeigte ihnen bei einer Führung, was sich in den letzten 50 Jahren alles im Klinikum getan hat. Höhepunkt war dabei die Besichtigung der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege. Sie bietet Platz für insgesamt 90 Schüler und bildet jährlich bis zu 30 Pflegekräfte aus. Im Anschluss nutzten die Besucher die Möglichkeit, bei einem gemeinsamen Mittagessen ins Gespräch zu kommen und Erinnerungen und Neuigkeiten auszutauschen.

1100 Pfleger ausgebildet

„Über die Jahre durften wir bereits etwa 1.100 Auszubildende auf den anspruchsvollen Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers vorbereiten“, erklärt der Leiter der Schule Winfried Kohler. Bei der Führung wird an einigen Punkten deutlich, was sich seit den 70er Jahren alles verändert hat. So trugen Krankenschwestern damals noch Hauben, Frauen mussten einen Nachweis über eine hauswirtschaftliche Ausbildung bringen und Männer durften im Operationssaal nicht die Instrumente reichen. Auch die Inhalte der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger haben sich über die Jahrzehnte an den aktuellen medizinischen Standard und die technischen Entwicklungen angepasst.

Was sich aber nicht geändert hat, ist der respektvolle Umgang mit dem Patienten und das lebenslange Lernen, das der Beruf mit sich bringt. „Damals wie heute ist es wichtig, den Schülern das nötige Handwerkszeug für diesen spannenden, aber auch herausfordernden Beruf an die Hand zu geben“, sagt Ries, der selbst 1992 seine Ausbildung an der hiesigen Schule abgeschlossen hat. „Die medizinische Entwicklung steht nicht still, daher lernen unsere Auszubilden auch, wie wichtig Weiterbildung ist und wie man immer auf dem neuesten Stand bleibt. Ich freue mich, dass wir sozusagen die Urgesteine der Pflegefachkräfte im Landkreis Biberach hier bei uns willkommen heißen dürfen.“