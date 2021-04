Als Biberach Kaiser Wilhelm I. ehrte

„Triumph und Trauma. Bismarcks Reichsgründungskrieg und seine vergessenen Folgen“: So heißt ein Onlinevortrag mit dem früheren Biberacher Kulturdezernenten Hans-Peter Biege am Montag, 10. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr bei der Vhs Biberach. Vor 150 Jahren wurde in Frankfurt am Main der deutsch-französische Krieg beendet. 25 Jahre später, am 10. Mai 1896, versammelte sich in Biberach eine große Menschenmenge auf dem Kapellenplatz. Der erste Kaiser des in Versailles gegründeten Deutschen Reiches – Wilhelm I. – wurde mit einem Denkmal an prominenter Stelle geehrt.

Dieses wurde aber bereits 1927 hinter die Rißbrücke an der Memminger Straße verbannt – mit Blick auf die Kriegsgräber des Ersten Weltkriegs. Dort steht es noch heute. 125 Jahre nach diesem Lokalereignis und genau am 150. Jahrestag des Frankfurter Friedens von 1871 erinnert Biege in seinem Vortrag an den letzten Krieg, den Deutschland gewonnen hat, und der Deutschland, Frankreich und auch Württemberg nachhaltig veränderte. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro. Anmeldung bis 10. Mai, 12 Uhr, unter vhs www.vhs-biberach.de, per E-Mail an vhs@biberach-riss.de oder telefonisch unter 07452/51-338.