Alpenverein macht Schneeschuhtour

Der Deutsche Alpenverein bietet am Samstag, 14., oder Sonntag, 15. März, eine Schneeschuhtour an. Geplant ist, bei Unterjoch vom Ortsteil Gschwend aus zum Wertacher Hörnle aufzusteigen. Von dort aus geht es weiter am breiten Grat Richtung Spieser. Der Abstieg von der Spieser-Nordseite erfolgt durch das Weißenbachtal zurück zum Ausgangspunkt. Aufgrund der Schneelage wird eventuell die Tour verändert oder ein anderes Gebiet gewählt. Die Gehzeit beträgt circa vier Stunden (750 Höhenmeter). Die Tour hat die Schwierigkeitsstufe II. Schneeschuhgerechte Ausrüstung ist mitzubringen. Die Abfahrt erfolgt um 7.30 Uhr am Parkplatz Ecke Memminger Straße / Königsbergallee.

DieTeilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung am Donnerstag, 12. März, zwischen 18 und 19 Uhr unter Telefon 0173/3743209.