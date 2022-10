Alpenverein engagiert sich bei der Stadtputzede

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf reges Interesse stieß bei der Jugend- und Familiengruppe des Deutschen Alpenvereines, Sektion Biberach, die Einladung des Umweltamtes der Stadt Biberach, sich bei der „Müll-Sammel-Aktion“ zu beteiligen. 16 Kinder und Jugendliche sowie Eltern und Vertreter des Vorstandes trafen sich dazu. Einsatzort war der Parkplatz der Kletterhalle sowie der Grünstreifen hinter der Halle zwischen dem Bach und dem Fahrradweg bis zum Verkehrsübungsplatz. Insgesamt fünf Müllsäcke waren das Ergebnis nach zwei Stunden intensivem Einsammeln von Müll. Erstaunt war die Gruppe und die Finderin Rebecca über ein Motorradkennzeichen (welches sogar noch TÜV hatte) sowie eine Unterhose und unzählige Glasflaschen. Alle waren sich einig, so etwas gehört nicht in die Natur! Schade, dass dies nicht alle so denken. Es hatte jedenfalls allen sehr viel Spaß gemacht, es wurde anschließend noch gemeinsam geklettert und gebouldert und mit einer Pizza im Magen waren alle sehr zufrieden.