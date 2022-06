„Almanya – Willkommen in Deutschland“ in VHS-Fimreihe

In der gemeinsamen Filmreihe „Zusammen in Vielfalt“ von Volkshochschule (VHS) und Film- und Kinomuseum Baden-Württemberg wird am Sonntag, 26.Juni, der deutsche Spielfilm „Almanya – Willkommen in Deutschland“ gezeigt. Der sechsjährige Cenk Yilmaz fühlt sich ausgegrenzt. Sowohl seine türkischen als auch seine deutschen Mitschüler hänseln ihn, weil sie ihn nicht klar einordnen können. Cenk hat eine deutsche Mutter, väterlicherseits kommt die Familie ursprünglich aus Anatolien – eine Region in der Türkei, die außerhalb der Europakarte in seinem Klassenzimmer liegt. Also nutzt er das nächste Familienessen, um mehr über seine Herkunft zu erfahren. Seine Cousine Canan, ihrerseits durch ihre ungeplante Schwangerschaft von Sorgen geplagt, erzählt ihm, wie ihr Großvater Hüseyin Yilmaz 1964 als 1 000 001. „Gastarbeiter“ nach Deutschland migrierte und wie später seine Frau und Kinder nachzogen. In Rückblenden, mit vielen humorvollen Exkursen und liebevollem Augenzwinkern inszenieren die Schwestern Yasemin und Nesrin Şamdereli das Ankommen einer türkischen Familie im Deutschland der 1960er-Jahre, das plurale Hier und Jetzt ihrer drei Generationen sowie Fragen kultureller Identität, die nicht auf Herkunft reduziert werden. Beginn der Vorführung ist am Sonntag, 26.Juni, um 18.00 Uhr in der Volkshochschule, Raum 17. Adrian Kutter führt in den Film ein.