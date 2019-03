Alltagsnahes Training ohne Geräte

Functional Fitness – das hört sich einfach an, ist aber ganz schön anstrengend. Davon konnte sich SZ-Mitarbeiter Simon Ruf beim AOK-Schnupperkurs im Fitnessstudio „U29“ in Biberach selbst überzeugen. Zusammen mit fünf SZ-Lesern kam der 21-Jährige ganz schön ins Schwitzen.

„Functional Fitness trainiert in dynamischen Bewegungen große Muskelketten und verzichtet vollständig auf Maschinen“, erklärte Trainer David Pietrukiewicz gleich zu Beginn der Trainingseinheit. „Ziel ist es, verschiedene Muskelgruppen zu öffnen und dabei keinen Teilnehmer zu über- oder unterfordern.“ Der 41-Jährige, der als Fitnesstrainer die A-Lizenz besitzt, hat in der Vergangenheit auch Profisportler betreut. Für ihn gehe es darum, Menschen leistungsfähiger zu machen und mit ihnen über ihre Grenzen hinauszugehen.

Die Teilnehmer des einmaligen Schnupperkurses – vier Frauen und ein Mann – trafen kurz darauf ein. Alle schienen gespannt zu sein, was sie beim Functional Fitness erwartet. Zunächst fragte David Pietrukiewicz die Kursteilnehmer nach möglichen Beschwerden, um ihre Belastbarkeit einschätzen zu können und das Training anzupassen.

Beim Aufwärmen wurden zunächst die Bewegungen, die für die einzelnen Stationen eines Zirkeltrainings notwendig sind, eingeübt. Dabei wärmten wir unsere Muskeln auf und steigerten unsere Beweglichkeit. Dass diese mir als Fußballer fehlt, konnte ich beim sogenannten „Bärengang“ feststellen. Hierzu muss man sich auf allen Vieren fortbewegen und dabei abwechselnd die linke und rechte Körperhälfte nutzen. Für mich war dies eine ziemliche Herausforderung. „Beweglichkeit ist für die meisten das Schwierigste an den Übungen“, stellte David Pietrukiewicz deshalb fest.

Danach ging es mit den unterschiedlichen Stationen des Kraftzirkels los. Der bestand aus Kniebeugen, rudern, Sit-ups, kreuzheben und treppensteigen. Diese Übungen sollten möglichst alltagsnah sein, erläuterte der Trainer. Nach etwa einer halben Stunde hatte jeder Teilnehmer alle Stationen getestet und die Belastungsphase konnte beginnen.

Jeder nach seinem Können

Die Übungen wurden für zwei Minuten ausgeführt. Dazwischen waren 30 Sekunden Pause, um die Station zu wechseln und etwas durchzuschnaufen. Dabei trainierte jeder nach seinem eigenen Leistungsvermögen. David Pietrukiewicz stand mit Hilfestellung und Motivation zur Seite. Als jüngster Teilnehmer spornte er mich besonders an, die Übungen intensiv zu absolvieren, was mir den Schweiß ins Gesicht trieb. Die Stimmung in der Gruppe war wirklich gut, auch wenn jeder angestrengt versuchte, die Stationen richtig auszuführen.

Dass Erfahrung manchmal wichtiger sein kann als jugendliche Kraft, durfte ich beim Kreuzheben feststellen. Hier ging es darum, ein Gewicht möglichst rückenschonend hochzuheben. Dies war für die etwas älteren Kursteilnehmer überhaupt kein Problem, während ich mich für die korrekten Ausführung abmühen musste. Nach insgesamt einer Stunde Functional Fitness war das Schnuppertraining beendet. „Unser Ziel war es heute, die Menschen zu animieren, etwas für sich und ihre Fitness zu tun“, sagte der Personaltrainer. In meinem Fall hatte er damit auf jeden Fall Erfolg. Denn nach dem anstrengenden Training startete ich noch einen Dauerlauf. Schließlich musste ich schnell zum Bahnhof, um meinen Zug zu erreichen.