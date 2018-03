Allgäu-Shuttle fährt zur Zugspitze

Der Allgäu-Shuttle fährt am kommenden Donnerstag, 22. März, zum höchstgelegenen Skigebiet Deutschlands an die Zugspitze. Die Lifte und Bahnen erschließen 22 Kilometer Pisten in Höhen von 2000 bis 2720 Meter. Die Wetteraussichten sind laut Pressemitteilung bestens: Sonne pur.

Die Betreiber melden vier Meter Schnee. Die Auffahrt erfolgt mit der Zahnradbahn ab Eibsee, die Abfahrt mit der Gondelbahn über fast 2000 Höhenmeter. Eine Einkehr ist in der Panorama-Lounge auf 2962 Metern vorgesehen. Der Preis für Busfahrt und Liftkarte beträgt 58 Euro. Die Abfahrt ist um 6 Uhr am Gigelberg.

Anmeldungen bei Fromm Reisen, Sport Heinzel und im Internet unter www.allgäu-shuttle.de