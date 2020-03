Allgäu-Shuttle fährt zum Sonnenkopf

Die Ausfahrt des Aggäu-Shuttle führt am Donnerstag, 12. März, zum Skigebiet Sonnenkopf in Vorarlberg. Die schneesicheren 37 Kilometer Pisten bieten Pistenspaß und Freeridemöglichkeiten aller Art in Höhen von 1000 bis 2300 Meter, teilen die Veranstalter mit. Die längste Abfahrt führt über 7,5 Kilometer bis ins Tal. Alle Lifte und Pisten sind in Betrieb.

Abfahrt ist um 6.30 Uhr am Gigelberg in Biberach. Der Preis für Bus und Lift beträgt für Erwachsene 55 Euro, für Senioren ab Jahrgang 1955 und für Jugendliche der Jahrgänge 2000 bis 2003 Euro 50.

Von Ehrenamtlichen initiiert, bietet der Allgäu-Shuttle bereits in der achten Saison Ausfahrten von Biberach in nahe gelegene Skigebiete – zum Selbstkostenpreis und in geselliger Runde.