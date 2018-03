Allgäu-Shuttle fährt nach Tirol

Der Allgäu-Shuttle fährt am Donnerstag, 29. März, ans Neunerköpfle. Das Skigebiet erschließt abwechslungsreiche Pisten von 1100 bis 1820 Meter Höhe. Laut Betreiber sind alle Lifte in Betrieb und die Pisten bei 1,70 Meter Schnee in gutem Zustand. Die dreieinhalb Kilometer lange beschneite Talabfahrt ist gut befahrbar. Der Preis für Bus und Liftkarte beträgt 45 Euro, Studenten mit Ausweis zahlen 40 Euro, Jugendliche (Jahrgänge 2000/01) 40 Euro und Kinder ab Jahrgang 2002 Euro 35. Abfahrt in Biberach ist auf dem Gigelberg um 7 Uhr.