Allgäu-Shuttle fährt nach Malbun

Der Allgäu-Shuttle fährt am Donnerstag, 20. Februar, nach Malbun in Liechtenstein.

Das schneesichere Skigebiet bietet 23 Kilometer abwechslungsreicher Pisten in Höhen von 1550 bis 2000 Meter, teilen die Organisatoren mit. Es gibt dort überwiegend Genießerpisten, aber auch rasante Abschnitte. Laut Betreiber sind alle Lifte in Betrieb und die Pisten in sehr gutem Zustand.

Der Preis für Busfahrt und Liftkarte beträgt 58 Euro, 50 Euro ab Jahrgang 1959 und 23 Euro ab Jahrgang 1944. Abfahrt in Biberach auf dem Gigelberg um 6.30 Uhr.