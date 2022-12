Abschlagszahlung, Gaspreisbremse und Co.: Alles, was man zum Thema Energie wissen muss

Das Jahresende rückt näher und für Gaskunden damit die bange Frage, wie hoch die Kosten dafür tatsächlich ausfallen. Viele Wohnungseigentümer und Mieter in der Region Biberach sind Kunden beim hiesigen Energieversorger Ewa Riss. Die SZ hat sich dort erkundigt, worauf man jetzt achten sollte.

Der Bund übernimmt für Gaskunden die Abschlagszahlung für den Monat Dezember. Geht das automatisch oder muss ich etwas dafür tun?

Die Soforthilfe erhalten laut Ewa Riss alle Haushaltskunden, kleine und mittlere Unternehmen sowie soziale Einrichtungen automatisch, die keine stündliche Leistungsmessung haben. Sie muss nicht beantragt werden. Wer für seine Abschlagszahlung einen Lastschrifteinzug vereinbart hat, bei dem wird der anteilige Gas-Dezemberabschlag am 30. Dezember 2022 nicht eingezogen. Wer seinen Gas-Abschlag über einen Dauerauftrag oder per Barzahlung monatlich selbst vornimmt, muss diese Zahlung für Dezember zum 30. Dezember 2022 nicht leisten. Wichtig: Die anteiligen Dezemberabschläge für Wasser, Abwasser und Strom müssen unverändert bezahlt werden.

Was passiert, wenn ich den Dauerauftrag nicht rechtzeitig ausgesetzt habe?

Sollten ein Kunde die Überweisung per Dauerauftrag nicht rechtzeitig gestoppt haben, wird der Betrag laut Ewa Riss in der nächsten Jahresabrechnung verrechnet. Es geht ihm kein Geld verloren.

Zahlt der Staat meinen gesamten Gasverbrauch im Dezember? Kann ich also die Heizung hochdrehen?

Nein. Die Soforthilfe umfasst ein Zwölftel der Jahresrechnung, basierend auf dem Verbrauch, der im September 2022 prognostiziert worden ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Jahresrechnung der Verbrauch des gesamten Jahres zusammengefasst wird, also die Sommermonate, in denen gar nicht geheizt wird, ebenso wie die Wintermonate, in denen der Gasverbrauch deutlich steigt. Die Abschläge bleiben das ganze Jahr über gleich hoch, da die Jahresrechnung durch die zwölf Monate geteilt wird.

Der Abschlag ist also keine Abrechnung, sondern legt die Jahresrechnung gleichmäßig auf alle Monate um. Wird im Dezember mehr Gas verbraucht, dann wird dies in der Jahresabrechnung berücksichtigt und der Kunde muss den Mehrverbrauch zahlen. Gleiches gilt aber auch für den Fall, wenn ein Kunde weniger Gas verbraucht. Die Summe der Soforthilfe bleibt gleich und deckt dann einen größeren Anteil der Jahresrechnung ab.

Ich erhalte meine Nebenkostenabrechnung durch meinen Vermieter erst Anfang 2023. Muss ich im Dezember weniger an meinen Vermieter zahlen?

Die Entlastung des Vermieters wird an die Mieter mit der Betriebskostenabrechnung für 2022 weitergegeben. Damit wird der Anstieg der Heizkosten gedämpft und die Mieter profitieren von der Entlastung zu dem Zeitpunkt, wo sie besonders intensiv belastet werden. Vermieter sind verpflichtet, die Mieter bereits im Dezember über die geschätzte Höhe der Gutschrift zu informieren. In der Jahresabrechnung wird dann der individuelle Betrag ausgewiesen.

2023 soll es ja weitere Entlastungen durch den Bund für Gaskunden geben. Wie funktioniert diese Gaspreisbremse?

Die Entlastung bei den Gaspreisen erfolgt in zwei Stufen: In diesem Jahr wird mit der Soforthilfe der Dezemberabschlag übernommen. In der zweiten Stufe greift dann die Gaspreisbremse. Hier wird der vom Kunden zu zahlende Gaspreis für 80 Prozent seines Verbrauchs bei zwölf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Das heißt, dass er für 80 Prozent seines Verbrauchs aus dem vorangegangenen Jahr höchstens zwölf Cent/kWh bezahlt. Eine eventuelle Differenz zahlt der Staat an den Energieversorger. Lediglich für die darüber hinaus gehenden Mengen muss der Kunde den kompletten Gaspreis seines Tarifs zahlen. Damit möchte die Bundesregierung Anreize zum Gassparen setzen. Die Deckelung der Gaspreise soll bis 30. April 2024 gelten. Die konkrete Ausgestaltung der Gaspreisbremse für 2023 erfolgt in einem Gesetz, das Ende Dezember 2022 in Kraft treten wird.

Wie kann ich berechnen, wie hoch meine Gasrechnung für 2022 insgesamt in etwa sein wird?

Die Ewa Riss hat auf ihrer Homepage einen Energiekostenrechner für Gas implementiert. Damit können Kunden, die sich in der Grundversorgung befinden, die voraussichtlichen Gaskosten für 2022 berechnen. Dabei sind lediglich der Verbrauch von 2021 sowie die Vorjahreskosten einzutragen. Der Rechner kalkuliert dann die zu erwarteten Kosten für 2022 auf Basis der aktuellen Grundversorgungspreise für Gas. Außerdem werden den Nutzern die Kosteneinsparungen angezeigt, die sie mit einer Senkung der Raumtemperatur um ein Grad erzielen könnten. Eine Senkung von einem Grad bedeutet eine Einsparung von rund sechs Prozent.

Auf der Seite erhalten Nutzer zudem einen Überblick über durchschnittliche Gasverbräuche für verschiedene Wohnungs- bzw. Hausgrößen. So können sie besser nachvollziehen, ob der eigene Verbrauch eventuell zu hoch ist oder sich im Normalbereich befindet. Über folgenden Link ist der Energiekostenrechner für Gas erreichbar: www.ewa-riss.de/de/Service/Energiekostenrechner/.

Die Ewa Riss ist für folgende Gemeinden Grund- und Ersatzversorger für Gas: Biberach, Ummendorf, Warthausen, Ingoldingen, Maselheim, Schemmerhofen und Mittelbiberach.