Alles online? Über die Zukunft des Einkaufens

Alles online oder was? So lautet der Titel des Vortrags von Professor Gerrit Heinemann, den er bei der gleichnamigen Veranstaltung am Dienstag, 20. März, ab 19 Uhr im Parkhotel Jordanbad hält. Die Veranstaltung der Stadt Biberach und der IHK Ulm richtet sich zwar in erster Linie an Händler, aber auch andere Interessierte sind willkommen.

Gerrit Heinemann war rund 20 Jahre in leitenden Positionen im Handel tätig, darunter bei Kaufhof und Douglas. Als Leiter des E-Web- Research-Centers der Hochschule Niederrhein forscht er im Bereich Onlinehandel und Multi-Channel. Er untersucht Fragen wie: Warum betreiben Konsumenten Multi-Channel-Hopping? Heinemann ist damit Kenner vieler regionaler Onlineplattformen. Seine kritischen Worte sind in der Handelsbranche geschätzt. Im Anschluss an den Vortrag zeigen Anbieter verschiedener lokaler Onlineplattformen und Online-Kundenbindungsinstrumente ihre Stärken und stellen sich am Ende der Veranstaltung den Fragen der Gäste.