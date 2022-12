Alles andere als ein gewöhnlicher Bürojob

Das Jahr 2022 hat mit seinen diversen Krisen das Leben jeder und jedes Einzelnen betroffen. In einer kleinen Serie mit dem Titel „Mein Jahr“ erzählen Menschen aus Biberach und Umgebung in ihren eigenen Worten, wie es ihnen ergangen ist, mit welchen Plänen sie in das Jahr gestartet sind, wie sie bisher durch die Pandemie gekommen sind, welche Herausforderungen sie meistern mussten und was ihnen Mut und neue Kraft gab, ob sich ihre Sicht auf die Welt verändert hat und welche Hoffnungen und Gedanken sie zum Jahreswechsel bewegen.

Heute: Alexandra Meyer, Leitung Sozialarbeit beim DRK-Kreisverband Biberach.

Das vergangene Jahr war für mich geprägt von Entwicklungen, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Erst im Dezember 2021 bin ich zusammen mit meinem Freund nach Biberach gezogen. Mein Plan war, mich hier, neben meinem Masterstudium an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, nach einem Job umsehen. Doch es sollte ein wenig anders kommen. Durch den Kontakt zu meiner Vorgängerin Daniela Ruf kam ich zum Deutschen Roten Kreuz in Biberach und darf nun, seit März 2022, den Bereich der Sozialarbeit leiten.

Hatte ich anfangs noch Bedenken, dass mir in meinem neuen „Bürojob“ der tägliche, direkte Kontakt zu Menschen fehlen würde, den ich aus meiner vorherigen Tätigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege gewohnt war, wurde ich schnell vom Gegenteil überzeugt. Die Sozialarbeit beim DRK ist bunt und vielfältig und lebt vom Kontakt zu den Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen, Bedürftigen, Senioren, Kindern, Migranten oder Erkrankten. Ich war gespannt die Projekte, die meine Vorgängerin aufgebaut hatte kennenzulernen und motiviert, diese ebenso gut fortzuführen und auszubauen.

Glücksmomente und Therapiehunde

In meiner zweiten Arbeitswoche durfte ich die erste Fahrt der „Glücksmomente“ begleiten, einem Projekt, bei dem sterbenden Menschen ein Herzenswunsch erfüllt wird. Mit dem Glücksmomente-Fahrzeug ging es los ins Allgäu, um gemeinsam mit der Wünschenden und ihrer Familie eine Salzgrotte zu besuchen. Mein Kollege und ich wurden herzlich aufgenommen und eingeladen, sowohl den Besuch in der Grotte, als auch den anschließenden Besuch im Café mit der Familie zu verbringen. Es berührte mich sehr, die Freude der Wünschenden bei der Erfüllung ihres Wunsches zu sehen und es macht mich stolz, ein Teil des DRK-Teams zu sein, das dieses möglich macht.

Kurz nach meinem Start stand auch direkt der zweite Ausbildungsgang der Therapiehundegruppe an, der im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie leider verschoben werden musste. Aus nächster Nähe konnte ich den positiven Einfluss der Tiere und den Spaß an der Arbeit mit ihnen erfahren.

Ich kam zu einer Zeit zum DRK, in der sich die angespannte Lage aufgrund der Corona-Pandemie gerade beruhigt hatte und alle hoffnungsvoll in eine krisenfreie Zukunft blickten. Leider hielt diese Situation nicht lange an. Der Beginn des Ukrainekriegs veränderte das Leben Tausender Menschen von einem Tag auf den anderen und stellte die Tafelläden innerhalb kürzester Zeit vor neue Herausforderungen.

Statt 60 plötzlich 200 Kunden

Von Woche zu Woche stieg die Kundenzahl um ein Vielfaches an und es galt Lösungen zu finden. „Wir verwalten den Mangel“, hat eine Ehrenamtliche einmal gesagt. Für mich ist das der Alltag in den Tafeln. Dass es einmal täglich nur 60 Kunden waren anstatt der aktuell 200, kann ich mir gar nicht vorstellen. In regelmäßigen Austausch mit den Ehrenamtlichen vor Ort überlegen wir, wie wir das Angebot in der nächsten Woche weiter aufrechterhalten können. Ich bin sehr stolz auf meine Ehrenamtlichen, die trotz der erschwerten Situation dabeigeblieben sind und jede Woche die Tafeln öffnen.

Auch die aktuelle Energiekrise stellt uns vor potenzielle, neue Problemstellungen, die sich in den Bereichen der Sozialarbeit bemerkbar machen könnten oder neue Projekte erforderlich machen. Vor welche Herausforderungen und das Jahr 2023 stellt, ist ungewiss, doch wenn ich das vergangene Jahr mit seinen Entwicklungen betrachte, bin ich mir sicher, dass wir diese auch im nächsten Jahr meistern werden. Denn eines habe ich in den letzten Monaten vor allem kennengelernt: engagierte, zuverlässige, empathische und freundliche Menschen.

Die Herausforderungen annehmen

Die Möglichkeit, mein Studium parallel zum Beruf fortzuführen, ist für mich persönlich Herausforderung und Chance zugleich. Beim DRK wurde ich sehr herzlich in das Team aufgenommen und meine Kolleginnen und Kollegen stehen mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Besonders stolz machen mich jedoch meine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Durch ihren Einsatz machen sie unsere Angebote, nicht nur im Bereich der Sozialarbeit, sondern auch in anderen Bereichen des DRK, überhaupt erst möglich. Im letzten Jahr ist insbesondere im Bereich der Tafeln deutlich geworden, wie wichtig das Ehrenamt für viele Bereiche unserer Gesellschaft ist.

Rückblickend war das Jahr 2022 für mich geprägt von Begegnungen und Dankbarkeit, die mich in meiner Entscheidung, in diesem Bereich zu arbeiten oder sich dort ehrenamtlich zu engagieren, bestärken. Für 2023 habe ich mir vorgenommen, das Leben sowohl beruflich als auch privat mit all seinen Herausforderungen anzunehmen. Denn wenn die letzten Jahre eines gezeigt haben, dann, dass nichts planbar ist und wir das Beste aus den aktuellen Situationen machen müssen. Und wenn ich die Menschen, die beim DRK und im Bereich der Sozialarbeit tätig sind, betrachte, dann bin ich mir sicher, dass uns das auch im nächsten Jahr wieder gelingen wird.

Zur Person

Alexandra Meyer (25) stammt aus Ehingen/Donau. Sie absolvierte ein Duales Studium Pflege an der Hochschule Ravensburg/Weingarten (Ausbildung als Gesundheits- und Krankpflegerin mit zusätzlichem Bachelorabschluss in der Pflege). Aktuell befindet sie sich im Masterstudium Soziale Arbeit und Teilhabe an der Hochschule Ravensburg/Weingarten. Seit März 2022 ist sie Leiterin der Sozialarbeit beim DRK Biberach. Ihre Hobbys sind Wandern und Skifahren.