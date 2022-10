Alle sollen bei Baumpflanzaktion BipfZu mitmachen

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Biberach(SDW BC) ruft alle Gemeinden und die Kreisbevölkerung zur Mitwirkung an der Aktion BipfZu auf. Für alle, die es nicht wissen, was BipfZu ist: BipfZu soll eine gemeinsame Pflanzaktion aller Gemeinden im Landkreis Biberach und aller Kreiseinwohner werden, die am 10.November stattfindet. BipfZu ist die Abkürzung von Biberach pflanzt für die Zukunft.

Kreisvorsitzender Werner Gebele empfiehlt, dass alle an diesem Tag oder auch danach, mindestens einen Baum pflanzen. Dabei spielt es keine Rolle was es für ein Baum ist,weil jeder Baum eine gute Investition in die Zukunft und für unsere Umwelt ist. Wenn es gelingt die Aktion 2022 umzusetzen, wird die SDW BC alljährlich zur erneuten Mitwirkung aufrufen, heißt es in der Pressemitteilung

Durch diese Aktion würde nicht nur ein wesentlicher Beitrag für die Umwelt geleistet sondern der Landkreis Biberach würde sich damit von anderen Landkreisen abheben, was allein schon ein Grund für die Mitwirkung wäre, so Kreisvorsitzender Gebele.

Die SDW BC ist auch bereit die Aktion auszuwerten und das Ergebnis kreisweit bekannt zu machen. Deswegen sollten alle, die mitwirken, der SDW BC mitteilen wieviel Bäume und welche Baumart gepflanzt wurde an die Mailadresse sdw-biberach@gmx.de.