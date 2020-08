Alle MES-Abiturienten erreichen ihr Ziel

Auch wenn durch die Corona-Pandemie kein ordentlicher Abiball gefeiert werden konnte, so gab es bei den Abiturienten der Matthias-Erzberger-Schule (MES) doch sehr viele Gründe zur Freude und letztlich auch zum Feiern – wenn auch in einem anderen Rahmen.

Bei der feierlichen Zeugnisausgabe in der Aula des Kreisberufsschulzentrums erhielten die Schüler ihre Abiturzeugnisse aus den Händen der Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen sowie Fachabteilungsleiterin Beatrix Rauch. Die MES freut sich wieder über einen sehr guten Abiturdurchschnitt von 2,2. Mit der Traumnote von 1,0 verlässt Jan Rösch als Jahrgangsbester die Schule. Er besuchte seit der achten Klasse das sechsjährige Gymnasium für Ernährung, Soziales und Gesundheit an der MES.

In ihrer Ansprache ging Gabriele Kallenbach-Blasen noch einmal auf die besonderen Herausforderungen der vorausgegangenen Zeit ein. Sie betonte, dass gerade bei diesem Jahrgang ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Selbstdisziplin und Selbstverantwortung gefordert war, um sich auf das Abitur vorzubereiten. Sie stellte aber auch fest, dass dies für einige Schüler offensichtlich gerade die optimalen Bedingungen gewesen sind, um noch eine deutliche Leistungssteigerung in den Prüfungen zu erreichen. Lobende Worte fand Gabriele Kallenbach-Blasen auch für den Sachverhalt, dass sich die Abiturienten auf die neuen digitalen Anforderungen eingestellt haben und somit der Austausch untereinander und mit den Lehrkräften sehr gut funktionierte. Die Schulleiterin thematisierte auch die Trauer, die sich nach Absage des Abiballs bei den Schülern ausbreitete, lobte aber gleichzeitig das breite Verständnis, das ihr dann für diese Entscheidung entgegengebracht wurde. Nach den Glückwünschen an die Abiturienten übermittelte sie allen Kollegen ihren Dank für deren engagierte und erfolgreiche Arbeit, ein besonderer Dank ging an Fachabteilungsleiterin Beatrix Rauch. Danksagungen gingen ebenso an die „Kräfte im Hintergrund“ im Sekretariat der Schule sowie bei der Schulverwaltung, die es verstanden, mit den besonderen Herausforderungen besonnen umzugehen.

Eine kurzweilige Ansprache in ihrer Funktion als Vertreterin des Abiturjahrgangs hielt Schülersprecherin Eva-Maria Mast. Sie verkündete unter anderem die großzügige Geste des Jahrgangs, den für den Abiball eingesammelten vierstelligen Betrag an das von der Schule unterstützte Kamerun-Projekt der Eder-Molle-Stiftung zu spenden.

Neben der feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse wurden auch zahlreiche Preise verliehen: Simone Restle erhielt für ihre herausragenden Leistungen gleich drei Preise: den Bio-Pro-Preis, den Preis der IHK sowie den Boehringer-Preis. Über einen Preis für besondere Leistungen im Fach Chemie, gestiftet vom Verband der deutschen Chemiker, freuten sich Luisa Härle und Lara Berger. Der Preis des Verbands der deutschen Mathematiker für herausragende schulische Leistungen ging an Jan Rösch. Erstmals wurde ein von der Landeszentrale für politische Bildung gestifteter Preis für herausragende Leistungen im Fach Geschichte/Gemeinschaftskunde verliehen. Preisträger Matthias Kapfer konnte zudem noch soziales Engagement nachweisen. Gleich zwei Preise nahm Raphael Locher mit nach Hause. Für seine hervorragenden Leistungen im Fach Deutsch erhielt er den Scheffel-Preis, der Preis der Heidehoff-Stiftung wurde ihm für beste Ergebnisse im Profilfach Pädagogik und Psychologie überreicht. Die Heidehoff-Stiftung stiftet zudem einen weiteren Preis für das Profilfach Gesundheit und Pflege. Diesen Preis durfte Helen Reck entgegennehmen. Den zehn Jahrgangsbesten spendierte das Karrierenetzwerk E-Fellows einen Zugang. Diesen dürfen nutzen: Jan Rösch, Elisabeth Dommer, Simone Restle, Luisa Härle, Anna Wagner, Julia Schneider, Lisa Bauer, Lara Berger, Raphael Locher und Maxi Hollburg.

Schüler mit einem herausragenden Abiturschnitt erhielten ein Lob beziehungsweise einen Preis:

BTG13: Elisabeth Dommer (1,3; Preis), Simone Restle (1,4; Preis), Johanna Götz (1,6; Lob), Kira Schänzle (1,6; Lob), Pia Schwarz (1,9; Lob)

EG13: Luisa Härle (1,4; Preis), Lara Berger (1,5; Lob)

SGGS13: Jan Nico Rösch (1,0; Preis), Lisa Bauer (1,5; Lob), Maxi Celina Hollburg (1,5; Lob), Raphael Locher (1,5; Lob), Hanna Schänzle (1,6; Lob), Larissa Pfaff (1,6; Lob), Daniel Decker (1,8; Lob), Magdalena Pia Brunhilde Bendel (1,8; Lob), Nina Blersch (1,8; Lob), Alina Strehlow (1,9; Lob), Jana Kloos ( 1,9; Lob), Jule Sophie Kostka (1,9; Lob), Madleen Brick (1,9; Lob)

SGG13: Anna Wagner (1,3; Preis), Julia Schneider (1,4; Preis), Julia Egger (1,5; Lob), Matthias Kapfer (1,5; Lob), Amelie Marga Sophie Krebs (1,6; Lob), Helen Reck ( 1,8; Lob), Catherine Hermann (1,9; Lob).

Die Abiturienten, die dieses Jahr an den verschiedenen Profilen des Beruflichen Gymnasiums der MES ihr Abitur erlangt haben, im Überblick:

BTG13: Jannik Benedikt Braig (Biberach), Mara Christ (Schemmerhofen), Elisabeth Dommer (Rottenacker), Maximilian Ernst (Hochdorf), Greta Lotte Fey (Biberach), Jessica Fischer (Wain), Johanna Götz (Schemmerhofen), Nina Gut (Biberach), Dominik Karsten Heidger (Biberach), Emma Herrmann (Offingen), Victoria Knopp (Biberach), Julia Mack (Biberach), Anna Meding (Munderkingen), Shirin Mohammad Ali (Ochsenhausen), Anna Verena Möhrke (Biberach), Simone Restle (Biberach), Kira Schänzle (Oberstadion), Pia Schwarz (Biberach), Luca Stark (Biberach), Yvonne Stöhr (Schemmerhofen), Judith Straub (Oberhöfen), Leonie Strobel (Winterstettenstadt).

EG13: Elvan Acar (Laupheim), Lara Berger (Schwendi), Lena Bleher (Attenweiler), Kim Jana Borgring (Erolzheim), Juliana Magdalena Halbherr (Dentingen), Luisa Härle (Schemmerhofen), Karoline Hehl (Biberach), Mikail Öztürk (Biberach), Lara-Maria Rieber (Ehingen), Selina Isabella Röhl (Biberach), Mona Scheuermeyer (Ertingen), Samanta Simic (Alleshausen), Noah Simma (Haslach), Philine Theurer (Biberach), Marita Zell (Aßmannshardt).

SGGG13: Felicitas Maria Theresa Adler (Biberach), Christine Becker (Biberach), Janna Henrike Brunke (Biberach), Julia Egger (Dettingen), Annalena Maria Eisele (Ebersbach-Musbach), Vanessa Haas (Oggelshausen), Catherine Francine Mercedes Hermann (Biberach), Isabelle Sophie Christine Hermann (Biberach), Lara Hoffmann (Uttenweiler-Sauggart), Matthias Kapfer (Biberach), Amelie Marga Sophie Krebs (Biberach), Pia Lindner (Biberach), Celine My Dung Nölting (Mittelbiberach), Saskia Nunnenmacher (Biberach), Helen Reck (Biberach), Katja Romer (Ingerkingen), Julia Schneider (Bad Buchau), Lea Schneider (Laupheim), Anna Wagner (Biberach), Nadine Wahl (Biberach), Simon Wichmann (Biberach), Ronja Sophia Wolf (Ummendorf), Niclas Zaune (Biberach), Selina Zerinius (Achstetten).

SGGS13: Leonie Estella Ahlemann (Maselheim), Lisa Bauer (Warthausen), Magdalena Pia Brunhilde Bendel (Ochsenhausen), Nina Blersch (Mittelbiberach), Madleen Brick (Oberessendorf), Daniel Decker (Laupheim), Janina Egle (Ingerkingen), Theresa-Marie Finsterle (Fronhofen), Alissa Silvana Gapp (Ummendorf), Lea Sophia Geiger (Maselheim), Emma Hepp (Maselheim), Maxi Celina Hollburg (Eichbühl), Jana Kloos (Mittelbiberach), Jule Sophie Kostka (Biberach), Violetta Krist (Riedlingen), Raphael Locher (Ochsenhausen), Eva-Maria Mast (Eberhardzell), Larissa Pfaff (Großschafhausen), Franziska Rapp (Schemmerhofen), Jan Nico Rösch (Biberach), Julia Schaab (Laupheim), Hanna Schänzle (Biberach), Elisabeth Viktoria Schlichting (Kirchdorf), Alina Strehlow (Warthausen), Carina Traub (Attenweiler), Beyza Yigin (Laupheim).