Alle Fußballspiele im Bezirk Riß abgesagt

Schneefall über Nacht hat am Sonntag für eine Komplettabsage der Spiele im Fußballbezirk Riß gesorgt. „Die Verletzungsgefahr wäre einfach zu hoch gewesen. Außerdem wären die Plätze vermutlich arg ramponiert worden, wenn man gespielt hätte“, erläuterte Bezirksspielleiter Hubert Übelhör die Entscheidung, die der Bezirksvorstand in Abstimmung mit den Staffelleitern getroffen hatte. „Einen Nacholtermin für die Spiele gibt es noch nicht“, so Übelhör weiter. „Es bleibt zu hoffen, dass das Wetter wieder besser wird, denn es stehen noch einige Spieltage vor der Winterpause an. Abgesagt wurden auch die Heimspiele des FV Bad Schussenried in der Bezirksliga Donau und der SGM Aitrach/Tannheim in der Kreisliga A III Bodensee.