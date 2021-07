Alle Absolventen haben einen Arbeitsvertrag in der Tasche

Siebzehn Altenpflegerinnen und vier Altenpfleger haben ihre bestandene Prüfung an der Matthias-Erzberger-Schule gefeiert. Die Abschlussfeier fand coronakonform in sehr kleinem Rahmen mit der feierlichen Überreichung der Abschlusszeugnisse und einer Rede der Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen statt.

Diese Altenpflegeklasse hatte in vieler Hinsicht eine besondere Ausbildungszeit. Die Schülerinnen und Schüler brachten aus ihren unterschiedlichen Herkunftsländern und Vorbildungen einen vielfältigen Erfahrungsschatz mit in den Unterricht. Durch die Pandemie-Situation wurde ihnen besonders viel Engagement, Ausdauer und Flexibilität abverlangt. Doch Zielstrebigkeit zahlt sich aus und so werden nun 22 frisch geprüfte und staatlich anerkannte Altenpflegerinnen und Altenpfleger in der stationären und ambulanten Altenpflege ihr erlerntes Wissen und Können einbringen. Einen Arbeitsvertrag haben alle Absolventinnen und Absolventen in der Tasche. Die meisten werden weiterhin in ihren Ausbildungsstätten bleiben.

Salome Roth erhielt für ihren herausragenden Notendurchschnitt von 1,0 den Hilde-Frey-Preis. Ein Lob erhielten Michelle Behr und Caroline Flemming.

Klasse 3 BFA 3: Ahmad Al Ahmad (Haus Regenta Bad Schussenried), Michelle Behr (Abt-Siard-Haus Bad Schussenried), Janine Braig (Schlosspark Warthausen Charleston Wohn- und Pflegezentrum), Albina Bytyqi (Zieglersche Süd Seniorenzentrum Erolzheim), Almira Ejupovic (Schlosspark Warthausen Charleston Wohn- und Pflegezentrum), Caroline Flemming (Konrad-Manopp-Stift Riedlingen), Jasmin Fuchs (Sankt-Elisabeth-Stiftung Goldbach Ochsenhausen), Angelika Gurbala (Seniorenheim Sankt Josef Weihungszell), Mahbube Jafari (Haus Regenta Bad Schussenried), Anika Keller (Zieglersche Süd Seniorenzentrum Rot an der Rot), Adelheid Kenntner (Konrad-Manopp-Stift Riedlingen), Sarah Kiri (Abt-Siard-Haus Bad Schussenried), Diellza Krasniqi (Zieglersche Süd Seniorenzentrum Erolzheim), Albin Malaj (Zieglersche Nord Diakonie Sozialstation Biberach), Josef Mehne (Seniorenheim Sankt Josef Weihungszell), Juliane Mummert (Abt-Siard-Haus Bad Schussenried), Etnik Muslijaj (Zieglersche Nord Diakonie Sozialstation Biberach), Salome Roth (Pflegedienst Johannes Sippel Schemmerhofen), Alina Schwagerus (Konrad-Manopp-Stift Riedlingen), Sandra Tokyay (Konrad-Manopp-Stift Riedlingen), Katharina Wolter (Sankt-Elisabeth-Stiftung Wohnpark St. Klara Schemmerhofen).