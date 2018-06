Alkoholisierte Radlerin verletzt sich bei Sturz

Eine deutlich alkoholisierte Fahrradfahrerin stürzte am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, in der Fußgängerunterführung der Freiburger Straße mit ihrem Rad und verletzte sich dabei. Die 43-Jährige hatte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits entfernt, konnte jedoch wenig später mit ihrem Rad angetroffen werden. Aufgrund ihrer Verletzung wurde sie mit dem Rettungswagen in die Biberacher Kreisklinik gebracht. Auf Antrag des Bereitschaftsstaatsanwalts wurde durch die Bereitschaftsrichterin eine Blutentnahme angeordnet. Die Radfahrerin sieht einem Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt entgegen.