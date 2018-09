„Alice“ feiert am Samstag Premiere

Aufgeregt wuseln 100 Kinder und Jugendliche hinter den Kulissen der Biberacher Stadthalle herum. Jeden Tag wird bis 22 Uhr geprobt, schließlich muss am Samstag für die große Premiere alles sitzen. „Alice“ heißt die diesjährige Musicalproduktion der Jugendkunstschule (Juks). Die erste Vorstellung ist am Samstag, 22. September, um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Regisseur Volkram Zschiesche und die Juks-Dozenten entführen das Biberacher Publikum dann in die geheimnisvolle Welt von Alice im Wunderland.

Langsam steigt die Nervosität auch bei den 100 jungen Schauspielern, Tänzern und Sängern. Während die einen ihren Text in der Garderobe üben, proben einige junge Ballerinas ihre Choreografie. In der Anprobe werden die Kostüme angepasst und bekommen den letzten Schliff. Auf der Bühne geht es bereits zur Sache. Es herrscht volle Konzentration. Volkram Zschiesche geht Szene für Szene mit den Darstellern durch.

„Tolle Gemeinschaft entstanden“

Hannah Held spielt zum Beispiel die Herzogin, am Anfang war die 15-jährige Biberacherin etwas skeptisch, was ihre Rolle betrifft: „Die Herzogin ist total verrückt und auch so wechselhaft. Mittlerweile liebe ich die Rolle aber.“

Willi Glück schlüpft bei „Alice“ in die Rolle des weißen Kaninchens. Der 18-jährige Biberacher kann es kaum erwarten, seine Rolle endlich vor dem Publikum zu präsentieren: „Das wird richtig gut. Ich freue mich sehr darauf, wenn es endlich losgeht.“

Susanne Maier ist stolz auf ihre Schüler: „Die vergangenen eineinhalb Wochen waren wirklich anstrengend, das ist eine große Leistung, die die Schüler hier abliefern“, sagt die Juks-Leiterin. „Wir alle sind richtig zusammengewachsenen, es ist eine tolle Juks-Gemeinschaft entstanden.“ Der Berliner Regisseur sei ebenfalls ein Glücksgriff gewesen: „Volkram bringt hier so viel Energie, aber auch Ruhe rein. Es ist toll zu sehen, wie er mit den Schülern arbeitet.“

„Alice“ ist die Geschichte von Alice im Wunderland. Es geht um Ängste, Sehnsüchte, Liebe, Schmerz und Freude. „Eben um alles, was wir auch in unserem Leben erleben“, sagt Susanne Maier. Das Publikum in Biberach kann den Weg von Alice ab Samstag mitgehen und mitfühlen. „Das Besondere am Stück ist, dass es kein Stück nur für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene ist, es ist für alle. Jeder kann sich das herausziehen, was am besten zu seinem Leben passt.“