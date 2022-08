Algen und Colibakterien: So steht es um die Wasserqualität in den Badeseen

Hitze und Trockenheit setzen den Gewässern im Landkreis und den dort lebenden Tieren zu. Die Wasserqualität der Badeseen ist gut – dennoch gibt es für Badegäste etwas zu beachten.

Roland Sauter, Vorsitzender des Kreissportfischereivereins Biberach, erklärt, dass bei steigenden Wassertemperaturen der Sauerstoffgehalt im Wasser abnehmen könne. Aktuell habe die Riß eine Temperatur von rund 20 bis 21 Grad, sagt Sauter. Durch die anhaltende Trockenheit führe sie allerdings, genauso wie viele Bäche und Flüsse im Landkreis Biberach, derzeit nur wenig Wasser. Um eine weitere Verschärfung der Situation zu verhindern, hat das Landratsamt Biberach die Entnahme von Wasser aus Seen und Flüssen verboten.

Ferner besteht bei anhaltend hohen Temperaturen die Gefahr einer Massenvermehrung von sogenannten Zerkarien. Claus Unger

„Höhere Temperaturen führen auch in Badeseen regelhaft zu einem schnelleren Keim- und Algenwachstum“, sagt Claus Unger, Leiter des Kreisgesundheitsamtes. Zudem sinke der Wasserspiegel und die Zirkulation werde oft schlechter, Schadstoffe könnten sich konzentrieren und der Sauerstoffgehalt könne sinken. „Ferner besteht bei anhaltend hohen Temperaturen die Gefahr einer Massenvermehrung von sogenannten Zerkarien“, so Unger. Diese Larven verursachen einen stark juckenden Ausschlag, die sogenannte Badedermatitis. „Badegäste sollten deshalb den bewachsenen Flachwasserbereich meiden und sich nach dem Baden gut abduschen und abtrocken“, erklärt der Leiter des Gesundheitsamtes.

Während etwa im Alb-Donau-Kreis der Öpfinger Stausee von einem riesigen, übel riechenden Algenteppich überzogen ist, lautet die gute Nachricht von Claus Unger: „Soweit uns bekannt ist, gibt es das im Landkreis Biberach nicht.“ Dennoch sei Wachsamkeit wichtig: Badegäste sollten auch eigenverantwortlich beobachten, ob Algenwachstum oder zunehmende Wassertrübung erkennbar ist und gegebenenfalls die Gemeinde darüber informieren.

Indikatorkeime zeigen Veränderungen der Qualität

„Die Wasserqualität der Badeseen im Landkreis Biberach ist sehr gut“, sagt Unger. Dies sei in den aktuellen Überprüfungen auch dieses Jahr wieder bestätigt worden. Überprüft werden laut Unger die 13 EU-Badegewässer seit Ende Mai, letztmalig am 18. Juli beziehungsweise 1. August. In der Regel reiche eine zwei- beziehungsweise vier-wöchentliche Beprobung aus, um die Qualität eines Badegewässers zuverlässig abzubilden. Darüber hinaus werde das Kreisgesundheitsamt bei Meldungen durch die Gemeinde oder durch Bürgerinnen und Bürger anlassbezogen kurzfristig tätig. Die Meldedaten und Untersuchungsergebnisse werden, so Unger, zusammengeführt und über die Badegewässerkarte des Landes veröffentlicht.

Der Leiter des Gesundheitsamtes erklärt, dass die Standartbewertungsparameter die im Badewasser vorhandenen Enterokokken und Escherichia coli sind. Diese Keime dienen als sogenannte „Indikatorkeime“ und zeigen eine Verunreinigung fäkalen Ursprunges an. „Bei diesen Indikatorkeimen darf es nicht zu einer Grenzwertüberschreitung kommen. Wenn doch, dann wird ein Badeverbot vom Gesundheitsamt empfohlen und von der zuständigen Gemeinde umgesetzt“, macht Unger deutlich.

Der Laupheimer Surfsee zieht jährlich viele Badegäste an. (Foto: Barbara Braig)

Beliebt in der Region ist der Natursee im Parkbad in Laupheim. Dieser sei generell um einiges kühler als ein künstlich angelegtes Schwimmbecken, wie die Stadtverwaltung Laupheim erklärt. „Bisher hat sich die Hitze noch nicht maßgeblich auf den See ausgewirkt“, so die Verwaltung. Die Überprüfungen im See hätten ergeben, dass die Qualität des Wassers nicht zu beanstanden ist. Eine Maßnahme, die allerdings am Natursee durchgeführt werde, ist, dass das Wasser umgewälzt wird. „Dies stabilisiert die Wasserwerte und hemmt die Algenbildung“, erklärt die Stadtverwaltung. Ein weiterer beliebter Badesee auf Laupheimer Gemarkung ist der Surfsee bei Obersulmetingen. Hier werde die Wasserqualität während der Badesaison zwei Mal im Monat überprüft, so die Verwaltung. „Auch am Surfsee ist die Wasserqualität einwandfrei.“

Im Parkbad wird die Wasserqualität regelmäßig überprüft. (Foto: Barbara Braig)

Karsten Krüger von der Gemeinde Schemmerhofen bezeichnet die Wasserqualität im Baggersee Alberweiler als „gut“. Vor vielen Jahren habe der See gesperrt werden müssen, aber das könne viele Gründe haben, etwa wenn viele Wasservögel im See sind. Die Untersuchungsergebnisse werden in zwei Aushängen am Baggersee veröffentlicht, um die Badegäste über die Wasserqualität zu informieren. Das Ergebnis der Überprüfung Ende Juli: Die wahrscheinlichste Bakterienanzahl von Escherichia coli pro 100 Milliliter Wasserprobe liegt unter 15, bei den Enterokokken liegt diese Zahl bei 46. Damit ergab die mikrobiologische Untersuchung keine Beanstandung.

Auch im Alberweiler See ist die Wasserqualität trotz Hitze hoch. (Foto: Archiv: Daniel Häfele)

Im Freibad Ummendorf habe es noch nie ein Problem mit der Wasserqualität gegeben, sagt Reinhold Besenfelder von der Gemeinde Ummendorf. „Wir mussten den See noch nie sperren oder den Badebetrieb einschränken“, erklärt er. Der Wasserqualität komme zugute, dass der See mit Grundwasser durchströmt werde. Auch wenn das Wasser durch Blätter und ähliches trüb sei, ist das Besenfelder zufolge nicht tragisch. Es könne auch sein, dass sich wegen der Hitze Algen bilden. Von einem Algenteppich, wie etwa auf dem Bodensee, könne man nicht sprechen.

Der Ummendorfer Badesee hat eine hohe Wasserqualität. (Foto: Gemeindeverwaltung)

Die Temperaturen haben auch Auswirkungen auf die Tiere im Wasser. Der Vorsitzende des Kreissportfischereivereins Sauter sagt, im Allgemeinen sei es so, dass es ab einer Wassertemperatur von rund 20 Grad für die Bach- und die Regenbogenforelle kritisch werde. „Karpfen und karpfenähnliche Fische halten auch höhere Temperaturen aus, bis circa 25 Grad“, macht er deutlich. Ist es vielen Fischarten zu warm, suchen sie sich tiefere Stellen im Wasser. Denn tiefer im Untergrund ist es kälter. Wird das Wasser noch wärmer, wandern die Fische ab, wenn sie können.

Die Lage sei in jedem Weiher anders, so Sauter, das hänge von unterschiedlichen Faktoren ab, beispielsweise von der Frischwasserzufuhr. Dennoch habe die Abwanderung negative Folgen etwa für die Wasseramsel, Eisvögel und Enten. Denn diese ernähren sich unter anderem von kleinen Fischen.