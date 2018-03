Alfred Kort gibt Gemeindeleitung ab

Wechsel bei den Biberacher Baptisten: Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (EFG) Biberach hat ihren bisherigen Gemeindeleiter Alfred Kort (Biberach) mit einem Festgottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolger ist Armin Schreijäg.

Kort war 30 Jahre lang bei den Biberacher Baptisten an verantwortlicher Stelle. In seine Zeit fiel unter anderem auch die stadtbildprägende Erweiterung und Erneuerung des Gemeindehauses in der Schönfeldstraße/Ecke Maliweg vor fünf Jahren – ein Großprojekt für die aktive Gemeinde mit rund 800 000 Euro Baukosten. Diese hat die Gemeinde seither über Spenden und Eigeninitiativen finanziert.

Bei einer Nachwahl und Bestätigung durch die Mitglieder der Gemeinde wurden Armin Schreijäg (Appendorf) als neuer Leiter und Hartmut Stadali (Ingerkingen) als Stellvertreter in ihre Ämter eingeführt. Der neue Gemeindeleiter freut sich auf eine vertrauensvolle, wertschätzende Arbeit im Team bei den Biberacher Baptisten. Er betonte in seinem Dank die Bedeutung der EFG für die Stadt Biberach als geistliche Heimat für alle Mitglieder und für die vielen Gäste und Gottesdienstbesucher in dem Gemeindehaus der Baptisten, das offen sei für persönlich gelebten Glauben, für Gemeinschaft, für Hilfe am Nächsten und für verantwortungsvolles Leben und Engagement.

Die EFG (Baptisten) ist Teil der größten Freikirche in Deutschland und fester Bestandteil der Evangelischen Allianz und ACK (Arbeitskreis Christlicher Kirchen) in Biberach.