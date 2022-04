ALFA-Mobil zu Gast in Biberach

Jeder achte Erwachsene in der Stadt soll große Probleme haben mit dem Lesen und Schreiben, Zeitung lesen, Notizen für die Kinder schreiben oder E-Mails verschicken, behauptet die Projektleitung Alphabetisierung und Grundbildung im Mehrgenerationenhaus Biberach. Für viele Betroffene in Biberach seien diese Alltagshandlungen kaum zu überwindende Hürden. Um auf lokale Hilfsangebote aufmerksam zu machen, kommt das ALFA-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung (BVAG) am 27. April nach Biberach. Von 10 bis 13 Uhr wird es dort auf dem Viehmarktplatz vor der Stadtbücherei stehen. Dort wollen die Mitarbeitenden des BVAG, im Rahmen der Kampagne „Besser lesen und schreiben macht stolz“, bundesweit zum Thema Analphabetismus in Deutschland informieren. Weitere Informationen zur Aktion unter Telefon 07351 / 30 11 28, oder per E-Mail: angelika.rosewich@stadtteilhaus-gaisental.de.