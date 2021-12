Alexander Ego erhält Eduard-Lucas-Medaille

Alexander Ego, der Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau für den Landkreis Biberach, ist für sein 20-jähriges Engagement zum Erhalt der Streuobstwiesen und ihrer Sortenvielfalt mit der Eduard-Lucas-Medaille geehrt worden. Der „königlich-württembergische Garteninspektor“ Lucas galt schon zu Lebzeiten als einer der Väter der Gartenkultur und der Pomologie, weshalb die in seinem Namen erfolgende Preisverleihung eine ganz besondere Würdigung und Wertschätzung für Alexander Ego und sein Engagement darstellt. Die Ehrung wurde durch die Staatssekretärin und Landtagsabgeordnete Sabine Kurtz vorgenommen, die in ihrem Grußwort Egos „leidenschaftlichen Einsatz für den Erhalt der Sortenvielfalt und für die Wissensvermittlung rund um das Streuobst und seinen großen Beitrag zum Erhalt der Streuobstbestände und der Obstsortenvielfalt in Baden-Württemberg“ betonte

Bodenständig, anpackend und bürgernah hat er zahlreiche Projekte umgesetzt, die es ohne ihn nicht gegeben hätte: So geht das Projekt zur meristematischen Klonung des Jakob-Fischer-Urbaums maßgeblich auf ihn zurück. Dank seines Projekts mit dem Dresdner Julius-Kühn-Institut wurde die Sorte gerettet und ist in ihrer Urform wieder erhältlich.

Auch die Fachwartausbildung, die in im Landkreis Biberach eine besondere Qualität habe, wäre ohne ihn nicht zu dem Erfolgsprojekt geworden, die sie jetzt ist. Seit ihrer Einführung haben Hunderte engagierte Streuobstfans die Ausbildung durchlaufen und setzen sich in ihren Gemeinden für die Pflege und die Nutzung der vielen Vorteile des Streuobsts ein. Durch seinen unermüdlichen Einsatz für die Kulturlandschaft und besonders für den Erhalt alter Streuobstbeständen und die alten Lokalsorten, schaffe er es Jahr für Jahr, wertvolle Schätze zu erhalten.