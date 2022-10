Albvereinswanderung bei Münsingen

Fährt man von Münsingen nach Ehingen sieht man links und rechts der B 465 zwei Bergkuppen: den Alenberg und den Beutenley (Naturreservat). Dieses Gebiet wird Teil Sonntagswanderung am 9. Oktober der Ortsgruppe Biberach des Schwäbischen Albvereins sein. Der zweite Teil der Wanderung führt über den Friedmannsberg nach Apfelstetten zum Vulkankraterweg. Der Verein verspricht in seiner Ankündigung eine abwechslungsreiche Wanderung mit meist kleinen Auf-und Abstiegen und schönen Blicken in das Münsinger Becken.

Für die circa 15 Kilometer lange Strecke mit etwa 300 Höhenmetern rechnet der Verein mit einer Gehzeit von viereinhalb Stunden. Nach zwei Stunden ist eine Mittagspause vorgesehen. Los geht es um 9 Uhr am Parkplatz Saudengasse, wohin die Wanderer gegen 19.30 Uhr auch zurückkehren werden. Nach zwei Stunden Gehzeit besteht zudem die Möglichkeit zur Abkürzung. Eine Schlusseinkehr ist ebenfalls vorgesehen.

Der Verein bittet alle Teilnehmenden, ein Rucksackvesper und Wetterschutz mitzunehmen. Festes Schuhwerk mit Profilsohle sei ebenfalls erforderlich. Ein Mund- Nasenschutz ist mitzuführen. Gäste seien herzlich willkommen, gehen aber auf eigenes Risiko. Eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Wanderführung übernimmt Ingrid Seifert.