Albrecht setzt sich unangefochten durch

Quer über den Bezirk Oberschwaben/Alb-Donau verteilen sich die sechs Titel, die im Leistungszentrum im Biberacher Hühnerfeld vergeben worden sind. Während bei den Senioren-Wettbewerben die Gesetzten dominierten, waren besonders bei den Herren B die jüngsten Jahrgänge auf dem Vormarsch. Der bei den Herren B startberechtigte Luca Steinhauser (TC Friedrichshafen) holte als U14-Spieler den Titel. Die weiteren Titel gingen zur TSG Söflingen (Florian Ludi, Herren C), zum TC Weingarten (Andreas Günther, Herren 40), zum TC Ravensburg (Axel Held, Herren 50), zum TC Biberach (Reinhold Albrecht, Herren 60) und zum TC Isny (Benedikt Sgier, Herren 65).

Erneut stark besetzt war das Feld der Herren B mit 31 Teilnehmern. Ins Halbfinale schafften es mit Silas Hülsbusch (TC Hohentengen) die Nummer eins der Setzliste, Luca Steinhauser (TC Friedrichshafen), Daniel Hecker (TC Berkheim/7) und Nemanja Bojkovic (TC Ehingen). Der ungesetzte Finalist Steinhauser musste besonders beim Einzug ins Halbfinale sein ganzes Können aufzeigen, um mit einem 6:7, 6:2, 10:6-Sieg gegen den Vorjahresfinalisten Manuel Sabo (5) nicht zu straucheln. Gegen Silas Hülsbusch (1) zeigte er im Halbfinale dagegen eine starke Leistung und kam mit 6:2, 6:3 ins Finale. Im Halbfinale musste der andere Finalist, Nemanja Bojkovic, gegen Daniel Hecker heftig kämpfen. Auch ihm blieb ein Dreisatzkampf nicht erspart. Mit 6:4, 2:6, 10:3 zog der Zwölfjährige knapp, aber verdient ins Endspiel ein. Offensichtlich war für Bojkovic das Dreisatzmatch zu kräftezehrend. Luca Steinhauser holte sich verdient mit 6:1 und 6:4 seinen ersten Bezirkstitel.

Eher die älteren Jahrgänge dominierten den Wettbewerb der Herren C. Das Finale bestritten der an Nummer eins gesetzte Christian Rodi (TSG Achstetten) gegen Florian Ludi (TSG Söflingen/4). Der 27-jährige Söflinger bezwang den 25-jährigen Achstetter klar mit 6:1 und 6:1.

Eine klare Sache war das Endspiel bei Herren Ü40 für Andreas Günther (TC Weingarten). Und das obwohl es im Halbfinale gegen Claudio Lauria (TC Friedrichshafen) beim 5:7, 6:2, 10:7 noch sehr knapp zugegangen war. Sein Finalgegner Sasa Gladovic (TC Blaubeuren) konnte ihn beim 6:1, 6:2 nicht wirklich in Bedrängnis bringen. Somit holte der im vergangenen Jahr noch für den TC Schmalegg startende Günther erneut den Bezirkstitel. Der alte und neue Bezirksmeister bei Herren Ü50 heißt Axel Held (TC Ravensburg). In Satz eins gegen Ingo Hartmann (TC Langenargen) musste er sich beim 7:5 mächtig strecken, Satz zwei jedoch endete mit 6:2 wesentlich klarer für den Ravensburger.

Reinhold Albrecht (TC Biberach) holte sich unangefochten den Titel bei Herren Ü60. Im gesamten Turnier gab er in den drei Runden nur sechs Spiele ab. Seinem Finalgegner Daniel Vogt (TC Ravensburg) ließ er beim 6:1, 6:1 ebenfalls keine Chance.

Entscheidung im Matchtiebreak

Mit Ferdinand Mähr (TC Vogt) zog ein Ungesetzter ins Finale bei Herren Ü65 ein. Er machte Benedikt Sgier (TC Isny/4) das Siegen denkbar schwer. Sgier holte Satz eins ganz knapp mit 7:6, Mähr konterte in Satz zwei klar mit 6:1. Es musste also der Matchtiebreak die Entscheidung bringen. Mit 10:4 fiel der Sieg nach hartem Kampf an den erstmals altersgerecht bei den Herren Ü65 startberechtigten Isnyer Benedikt Sgier.

„Die Beteiligung war sehr gut, die Qualität der Matches sehr hoch“, bilanzierte Turnierleiter Stefan Hofherr. „Beim Herren-B-Wettbewerb drängte sich die Jugend in den Vordergrund und auch bei den Kategorien Herren Ü40 bis Ü65 stand der sportliche Wettstreit im Vordergrund. Und so ging nicht immer der Bezirkstitel an den Favoriten, Spannung und Überraschungen waren allemal angesagt.“