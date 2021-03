Krankenhausseelsorger Pfarrer Albrecht Schmieg verlässt Biberach. Das teilt das evangelische Dekanat mit. Er ist auf die Pfarrstelle Zwiefalten gewählt worden. Sein Dienst beginnt dort am 1.September dieses Jahres. Einen Teil seiner bisherigen Arbeit kann er fortführen. Zur Stelle gehört der Auftrag der Klinikseelsorge am ZfP, Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg.

Seit acht Jahren ist Pfarrer Schmieg für die Krankenhausseelsorge in Biberach zuständig. Sein Dienstauftrag umfasst ein deutlich breiteres Feld: vom Ethikunterricht an der Hochschule der Polizei in Biberach, der seelsorgerlichen Begleitung des Hospizes bis zur Seelsorge an der Hochschule Biberach. Der Schwerpunkt seiner Arbeit aber lag für den 50-jährigen Theologen aber eindeutig im Krankenhaus Biberach. Sonderstellen sind in der Evangelischen Landeskirche befristet, so dass jetzt ein Wechsel bevorstand.

Pfarrer Albrecht Schmieg wird Mittel Juli aus der Gesamtkirchengemeinde und dem Kirchenbezirk verabschiedet.