Doppelerfolg für Reinhold Albrecht vom TC Biberach. Er gewann zwei Turniere auf der Seniortour des Tennisweltverbands ITF in Spanien bei den Herren 60.

Nachdem Albrecht bei seinem ersten ITF-Turnier überhaupt in Hinterzarten im August schon ins Finale gekommen war, dort aber unterlag, lief es für ihn in Spanien noch besser. In Estepona zog er souverän ins Endspiel ein, das er gegen den Italiener Attilio Manfredini deutlich in zwei Sätzen für sich entschied.

Beim Turnier in Marbella gewann Albrecht die ersten Runden ohne Mühe, bevor er im Halbfinale den Spanier Perez Calo mit 6:4 und 6:4 bezwang. Das Finale war hart umkämpft, schlussendlich bezwang der TCB-Spieler den Rumänen Stefan Lungeanu in drei Sätzen (3:6, 6:3, 6:3) und holte sich damit den zweiten Titel auf der ITF-Tour.