Alberweiler II landet Heimsieg – SV Reinstetten punktet in Tettnang

Der SV Alberweiler II hat sich in der Frauenfußball-Regionenliga VI am Dienstag mit 1:0 gegen den SV Immenried durchgesetzt. Reinstetten spielte 3:3 in Tettnang. Der FC Bellamont hatte nach dem 3:1-Erfolg am vergangenen Mittwoch beim SC Unterzeil-Reichenhofen II am Sonntag und Dienstag spielfrei.

SV Alberweiler II – SV Immenried 1:0 (0:0). Beim 0:0 am vergangenen Sonntag gegen den TSV Tettnang II hatte der SVA II in der Anfangsphase noch zwei Großchancen vergeben. Auch am Dienstag gegen Immenried konnte Alberweiler II trotz Überlegenheit in Hälfte eins seine Torchancen nicht nutzen. Somit ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach der Halbzeitpause war es wieder der SVA II, der das Spiel dominierte. In der 54. Minute nutzte Melanie Wenger schließlich die Chance zum 1:0, sie verwandelte einen Foulelfmeter. Die Gäste ließen den Kopf fortan aber nicht hängen und erarbeiteten sich noch gute Torchancen, die aber nicht zum Ausgleich führten. Am Ende war es ein verdienter Sieg für Alberweiler II. Das nächste Spiel bestreitet der SVA II am kommenden Sonntag in Unterzeil (Anstoß: 11 Uhr).

TSV Tettnang II – SV Reinstetten 3:3 (1:0). Nach der 1:2-Niederlage beim SV Maierhöfen-Grünenbach (für den SVR traf Alexa Schoch) am Sonntag konnte Reinstetten diesmal einen Punkt einfahren. Die Gastgeberinnen führten nach Treffern von Elisa Schneider (33.) und Leonie Strejc (58./68.) zwar zwischenzeitlich mit 3:1, doch der SVR kam immer zurück. Ivonne Schafitel besorgte zunächst das 1:1 (46.) und schnürte dann noch einen Doppelpack (72., 80.), der Reinstetten letztlich den Auswärtspunkt bescherte.