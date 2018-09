Alberweiler gibt zwei Punkte in Äpfingen ab

In der Fußball-Kreisliga A II ist der SV Alberweiler in Äpfingen nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Spitzenreiter Burgrieden hatte bereits am Freitagabend 2:1 gegen Wain gewonnen. Die SGM Warthausen/Birkenhard landete einen Kantersieg bei der SG Altheim/Schemmerberg.

SV Burgrieden – TSV Wain 2:1 (1:1). Über die gesamte Spielzeit tat sich der Tabellenführer gegen den Gast aus Wain schwer, hatte aber in der Nachspielzeit das bessere Ende für sich. Die Partie war über weite Strecken zerfahren und von vielen Unterbrechungen durchsetzt. Der TSV Wain war mit seinen kämpferischen Mitteln einem Punktgewinn sehr nahe. Tore: 1:0 Robyn Kröner (10.), 1:1 Mario Lovric (22. FE), 2:1 Maximilian Locherer (90.+1). Res.: 3:1.

FC Wacker Biberach – SV Sulmetingen II 4:0 (2:0). Von der ersten Minute an zeigte der FC Wacker, wer Herr auf dem Platz ist. Nach einer Stunde war die einseitige Partie entschieden. Die Heimelf ließ noch viele Tormöglichkeiten ungenutzt. Tore: 1:0, 3:0 Fabio Günther (36.,59.), 2:0 Daniel Rulani (41.), 4:0 Krystian Kondarewicz (62.).

SC Schönebürg – SF Bronnen 0:2 (0:1). Eine desolate Leistung zeigte der SC Schönebürg in seinem Heimspiel gegen die SF Bronnen. Die Gäste waren jederzeit die tonangebende Mannschaft. Mit dem 0:2 war der Sportclub am Ende noch gut bedient. Tore: 0:1 Philipp Lebherz (39.), 0:2 Marius Baur (56.). Res.: 1:2.

SG Mettenberg – SGM Laupertshausen/Maselheim 1:0 (1:0). Das Tor des Tages in diesem Derby, das zahlreiche Zuschauer verfolgten, fiel bereits in der dritten Minute durch SGM-Spieler Simon Fischer. Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste besser, verschossen aber in der 71. Minute einen Foulelfmeter. Es blieb bis zum Schlusspfiff bei einem knappen, aber nicht unverdienten Derbysieg der Gastgeber. Res.: 2:2.

SV Äpfingen – SV Alberweiler 0:0. Keine großen Tormöglichkeiten gab es in Äpfingen zu sehen. Die Partie spielte sich meist zwischen beiden Strafräumen ab. Der SVÄ hatte sich den Punkt am Ende redlich verdient. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für SVA-Spieler Matthias Bopp (75.), Rote Karte für SVÄ-Spieler Florian Kaiser (83.). Res.: 3:4.

SV Mietingen II – SV Schemmerhofen 1:4 (0:1). Die erste Halbzeit gehörte den Gästen, die Heimelf hatte keine nennenswerte Tormöglichkeit. Im zweiten Durchgang waren die Platzherren besser, mussten aber durch einen Konter das 0:2 hinnehmen. Mit dem 0:3 in der 71. Minute war die Partie verdient für den Gast gelaufen. Tore: 0:1 Max Maurer (35.), 0:2 Jannis Graf (61.), 0:3 Patrik Wieland (71. FE), 1:3 Stefan Stiasny (85.), 1:4 Marc Habrik (89.).

SG Altheim/Schemmerberg – SGM Warthausen/Birkenhard 1:6 (0:1). Nur in der ersten Halbzeit konnte die Heimelf der Gästeelf noch Paroli bieten. Im zweiten Spielabschnitt war die Partie in wenigen Minuten entschieden. Der Sieg der SGM Warthausen/Birkenhard geht zwar in Ordnung, fiel aber um zwei Tore zu hoch aus. Tore: 0:1, 0:3, 0:5, 1:6 Jochen Hauler (2., 51., 69., 86.). 0:2 Patrick Wilpert (48.), 0:4 Emilio Limbach (57.), 1:5 Dominik Bareth (74.).