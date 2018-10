Alberweiler bittet zum Spitzenspiel

Der SV Alberweiler und die SGM Warthausen/Birkenhard treffen in der Fußball-Kreisliga A II im Spitzenspiel aufeinander. Burgrieden empfängt im Rottalderby die SF Bronnen. Ein Mittelfeldduell steht zwischen der SGM Altheim/Schemmerberg und dem SC Schönebürg an. Anstoß in Mietingen ist am Sonntag um 13.15 Uhr. Alle anderen Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Wieder einmal steht in der A II ein Spitzenspiel auf dem Spielplan: Der SV Alberweiler empfängt die SGM Warthausen/Birkenhard. Die SGM ist stark auf die Tore ihres Spielertrainers Jochen Hauler angewiesen. Von den bisher 33 Treffern steuerte Hauler 18 bei. Über ein Remis kam der Tabellenführer in Äpfingen nicht hinaus. Alberweiler gewann in Schemmerhofen und zog nach Punkten mit der SGM gleich. Der SVA trat dabei aber keinesfalls souverän auf und kann nicht immer davon ausgehen, dass es am Ende dennoch drei Punkte gibt. Vieles wird im Spitzenspiel von der Tagesform abhängen.

Der Dritte im Bunde an der Spitze, der SV Burgrieden, ist von seiner Bestform derzeit weit entfernt. Der SVB hatte bei Sulmetingen II größte Mühe zu gewinnen. Aber auch der kommende Gast, die SF Bronnen, haben Probleme und bezogen gegen den SV Mietingen II die zweite Niederlage in Folge. Beide Clubs hängen derzeit in den Seilen und treffen angezählt im Rottalderby aufeinander.

Gold wert war der Auswärtserfolg der SGM Laupertshausen/Maselheim beim TSV Wain, einem Mitkonkurrenten im Abstiegskampf. Der FC Wacker Biberach wird nun von der SGM empfangen. Der FC Wacker steht nach der knappen Niederlage in Schönebürg im grauen Mittelfeld. Die SGM kann sich in diesem Spiel nicht ausruhen, zumal auch Mietingen II vor Wochenfrist in Bronnen überraschend zu drei Punkten kam. Der SV Mietingen II hat die SG Mettenberg zu Gast und will an die in Bronnen gezeigte Leistung anknüpfen. Mettenberg verlor das Heimspiel gegen Altheim/Schemmerberg und darf dieses Spiel nicht verlieren, um den Abstand zum Tabellenkeller zu wahren.

Schemmerhofen ist Favorit

Mit fünf Punkten am Tabellenende ist der TSV Wain zu finden. Der Bezirksliga-Absteiger fing sich bisher keine klaren Niederlagen ein, verlor aber dennoch zu oft. Wain darf nun die Gäste vom SV Schemmerhofen begrüßen, die nicht in die Spur finden. Der SVS ist von den Platzierungen der letzten Jahre meilenweit entfernt, in dieser Partie aber Favorit.

Es ist schon bemerkenswert, wie man mit 8:10 Toren aus elf Spielen auf Platz neun stehen kann: Das ist die Bilanz des SV Äpfingen, der den SV Sulmetingen II zu Gast hat. Wenn man dem Tabellenführer schon ein Remis abknüpfen kann, sollte man gegen den SVS II keinesfalls leer ausgehen, so werden die Gedankenspiele in Äpfingen sein. Der Tabellenvorletzte Sulmetingen II lauert aber in jeder Partie auf die Chance, irgendwie zu punkten. Besser als zu Saisonbeginn erwartet steht die SGM Altheim/Schemmerberg aktuell da. Der Aufsteiger bekommt in Altheim Besuch vom SC Schönebürg. Die Gäste wollen näher an das Spitzentrio heran und brauchen dafür einen Auswärtserfolg.