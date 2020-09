Alberweiler/Aßmannshardt trifft im Derby auf Altheim/Schemmerberg

Tabellenführer SGM Schemmerhofen II reist in der Fußball-Kreisliga A II am Wochenende zum SV Mietingen II. Ein Derby steigt zwischen der SGM Alberweiler/Aßmannshardt und der SG Altheim/Schemmerberg. Burgrieden empfängt den SC Schönebürg. Achstetten hat Heimrecht gegen Schlusslicht Wain. Die Partie zwischen der SG Mettenberg und dem SV Sulmetingen II wird zu ungewohnter Zeit am Samstag, 26. September, 11 Uhr angepfiffen, die restlichen Begegnungen wie gewohnt am Sonntag um 15 Uhr.

Als Aufsteiger und nach dem dritten Spieltag die Tabelle anführen: Das hat schon was für die SGM Schemmerhofen II. Der TSV Wain wurde am vergangenen Spieltag mit einem 4:0 nach Hause geschickt, wobei die Partie bereits nach der ersten Halbzeit entschieden war. Auch beim Gastspiel in Mietingen ist die SGM in der Favoritenrolle. Mietingen II tut sich sehr schwer, in der neuen Spielzeit Fuß zu fassen. Bisher gab es nur Niederlagen.

Mit dem Saisonstart zufrieden sind auch die SGM Alberweiler/Aßmannshardt und die SG Altheim/Schemmerberg, die sich auf dem Aßmannshardter Sportgelände zum Gemeindeduell treffen. Beide Teams waren am vergangenen Spieltag mit einem 3:1 siegreich. Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt schickt sich wieder an, vorne dabei zu sein. Mit sieben Punkte (wie Tabellenführer SGM Schemmerhofen II) liegt die Mannschaft voll im Soll.

Die SG Mettenberg hat den SV Sulmetingen II zu Gast. Beide Mannschaften sind gut in Tritt gekommen und können derzeit entspannt nach vorne schauen. Besonders Gastgeber Mettenberg überzeugte mit seinem 3:0-Sieg zuletzt bei den SF Bronnen und ist somit in der Favoritenrolle.

Wieder nachlegen sollte so langsam die die SGM Laupertshausen/Maselheim. Dass es beim SC Schönebürg mit dem Punkten sehr schwer wird, war allerdings vorauszusehen. Kommt mit der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren ein Gegner auf Augenhöhe? Attenweiler/Oggelsbeuren gewann überraschend bei der TSG Achstetten und will in dieser Partie einen weiteren Schritt nach vorne machen. Das Spiel findet auf dem Sportgelände in Laupertshausen statt.

Der SC Schönebürg tritt in Burgrieden an. Der Sportclub hat wie die beiden vor ihm stehenden Mannschaften sieben Punkte und ist in Burgrieden Favorit. Schönebürg will sich zumindest unter den ersten drei Mannschaften festsetzen. Nicht zufrieden können bisher die Gastgeber sein. Auch beim SV Sulmetingen II reichte es nur zu einem mageren 0:0. Ohne eine deutliche Leistungssteigerung wird man gegen den SC Schönebürg leer ausgehen.

Auch beim anderen Rottalverein, der TSG Achstetten, ist man von einem Meisterschaftsfavoriten im Moment meilenweit entfernt. Die Heimniederlage gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren machte dies überdeutlich. Der Tabellenletzte TSV Wain reist jetzt nach Achstetten. Wain hat noch keinen Punkt und verlor seine Spiele bisher relativ deutlich. Die TSG Achstetten sollte dieses Heimspiel für sich entscheiden.

Auch der dritte Rottalverein, die SF Bronnen, gehen am Stock. Die Erwartungen im Vorfeld waren zwar nicht ganz so hoch wie bei den Nachbarn aus Achstetten und Burgrieden, aber mit einem Punkt aus drei Spielen wollte man in Bronnen nicht starten. Beim Tabellennachbarn Äpfingen treten die Sportfreunde an. Der SVÄ verlor bei der SG Altheim/Schemmerberg und will in dem anstehenden Heimspiel Wiedergutmachung betreiben.