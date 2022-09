Aktionstag im Frei- und Hallensportbad Biberach

Ein Aktionstag des Sportkreises Biberach unter dem Motto „Aufholen nach Corona“ findet am 11. September von 13 bis 17 Uhr im Frei- und Hallensportbad Biberach statt. Mit dabei sind die Vereine TG-Schwimmen, Tauch Sportclub Biberach und das DLRG. Die Vereinsangebote Schnuppertauchen, Rettungsübungen, Technikanalyse und Tipps und Tricks beim Schwimmen richten sich an Kinder und Jugendliche. Um die mangelnde Bewegung, ausgelöst durch Corona, auszugleichen und um die Vereine zu stärken, sowie Kindern und jugendlichen den Wassersport näher zu bringen, setzt sich der Sportkreis Biberach dafür ein und organisiert den Bewegungstag. Dank der Kreissparkasse Biberach, die sich als Sponsor beteiligt, gelten am 11. September vergünstigte Eintrittspreise. Jugendliche, Ermäßigte und Geldwertkartenbesitzer zahlen 1 Euro, Erwachsene 2 und Familien 3 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne Begleitung Ihrer Eltern das Schnuppertauchen ausprobieren wollen, müssen die Einverständniserklärung ausgefüllt und unterschrieben am Aktionstag mitbringen. Die Einverständniserklärung gibt es zum Download auf www.sportkreis-biberach.de.