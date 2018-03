Aktionstag für künftige Erstklässler

„Cool! Ich komme in die Schule“ heißt es beim großen Aktionstag am Samstag, 10. März, von 9.30 bis 13 Uhr in der Braith-Grundschule in Biberach. Die Veranstaltung der Regionalen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung im Landkreis Biberach (RAG) richtet sich an Kinder, die im September eingeschult werden, ihre Eltern und Familien.

Die RAG will Einschulungskinder stark und fit für ihren neuen Lebensabschnitt machen. Zahlreiche Mitglieder der RAG gestalten an dem Samstag ein kostenloses, unterhaltsames Aktionsprogramm und geben Tipps für einen guten Schulstart. Dazu gehören beispielsweise ansprechende Bücher fürs Kind, Zahnpflege mit Spaß, umweltfreundliche Schulmaterialien, passende Schulranzen, Tipps für ein gutes Pausenvesper, Lernhilfen, das Körperbewusstsein zu stärken und vieles mehr. Der Entertainer Jo Brösele unterhält mit Spielen und Musik und freut sich auf viele große und kleine Besucher.