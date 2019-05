Aktionsgruppen trotzen Wind und Wetter

Die Hochschule Biberach hat am Freitag die erste Biberacher Schüler-Klimakonferenz ausgerichtet. Alles war vorbereitet: Themen-Tische mit Infomaterial und Plakaten zu wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Fragen, ein UN-Planspiel und eine Upcycling-Aktion.

Das einzige, was spärlich kam, waren die Schüler. Genau sechs Schüler nahmen an der Konferenz teil, fünf davon vom Pestalozzi-Gymnasium, einer von der Waldorfschule. Zahlreicher waren die Studenten vertreten und auch einige interessierte Bürger fanden am ...