Aktion zum Vorlesen in englischer Sprache

In der Biberacher Stadtbücherei findet am Donnerstag, 10. November, 14.30 bis 15 Uhr, eine Vorleseaktion in englischer Sprache statt. Rachel Bull liest die Geschichte „Itchy Bear“, vom Bären, der sich kratzen will und dabei einige Missgeschicke erlebt. Das Bilderbuch eignet sich für den amüsanten Englischunterricht bei Sprachanfängern ab Klasse drei, aber auch für jüngere Muttersprachler. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung unter Telefon 07351 / 51-498 oder persönlich in der Stadtbücherei ist erforderlich.