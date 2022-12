Aktion Sternenfunkeln erfolgreich abgeschlossen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

305 Wunschzettel von Kindern aus bedürftigen Familien sind bei der Aktion Sternenfunkeln, initiiert vom Diakonieausschuss und der Bürgerstiftung, eingegangen. Dafür wurden seit 1. Advent Spenderinnen und Spender gesucht, die Weihnachtswünsche der Kinder, alle bis zu einem Wert von circa 30 Euro, erfüllen. Die meisten Geschäfte kamen bei den Preisen entgegen. In zehn Biberacher Geschäften stand jeweils ein Holzbäumchen, an dem auf Sternen die Wünsche der Kinder aufgehängt waren. Das Ergebnis war beeindruckend. Für fast alle Wunschsterne fanden sich Spender. Nur einige wenige Wünsche waren so speziell, dass sie vom Team – mit Spendengeldern – direkt besorgt werden mussten.

Am 16. und 17. Dezember war nun im Martin-Luther-Gemeindehaus Geschenkausgabe. Der große Saal war angefüllt mit all den vielen liebevoll verpackten Geschenken. Und die Augen von Kindern und Eltern leuchteten, als die Ehrenamtlichen ihnen jeweils ihr Geschenk überreichen konnten. Die Initiatoren der Aktion Sternenfunkeln, die seit 2014 zum siebten Mal durchgeführt wurde, bedanken sich bei allen Spenderinnen und Spendern, die zum Erfolg dieser Geschenkaktion beigetragen haben.