Sicherheit im Straßenverkehr: Diese Aktion soll der Handynutzung am Steuer vorbeugen

72 Unfälle im Jahr 2021 führt die Polizei im Landkreis Biberach auch das Nutzen von Mobiltelefonen am Steuer zurück. „Ein Teil davon ließe sich vermeiden, wenn die Autofahrer wüssten, wie man die Freisprecheinrichtung in ihrem Fahrzeug nutzt“, sagt Hanno Wolfram von der Biberacher Initiative Bürger für Bürger (BfB). Vor allem ältere Menschen hätten damit mitunter Probleme. BfB will hier mit einer Aktion am Samstag, 1. Oktober Abhilfe schaffen.

„Auto fährt in Gegenverkehr“ – solche und ähnliche Überschriften über Unfallberichten in der Zeitung haben Wolfram stutzig gemacht. „Dafür muss es ja Gründe geben. Niemand fährt einfach so plötzlich in den Gegenverkehr.“ Die Erklärung für ihn: Viele diese Unfallverursacher haben möglicherweise ihr Handy am Ohr und sind dadurch für einen Moment abgelenkt.

Unfallzahlen wegen Handynutzung steigen

Seine Nachfrage bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm bestätigt seine Vermutung zumindest in Teilen: „Unfälle als Folge einer Ablenkung der Fahrenden durch Mobiltelefone oder Ähnliches werden seit 2021 recherchierbar in der Verkehrsunfallstatistik erfasst. Im Landkreis Biberach wurden 2021 insgesamt 72 solcher Unfälle erfasst“, teilt Pressesprecher Wolfgang Jürgens mit. Bei 14 dieser Unfälle kamen Menschen zu Schaden. Eine Person wurde getötet, fünf weitere teils schwer verletzt. „Für das Jahr 2022 ist eine Zunahme dieser Unfälle zu erwarten. Bereits zur Jahresmitte wurden 14 Menschen teils schwer verletzt“, so Jürgens.

Die Polizei geht im Übrigen von einer hohen Dunkelziffer bei den Unfallzahlen aus, zumal bei den Kontrollen der Polizei immer mehr Fahrerinnen und Fahrer erwischt werden, die verbotenerweise das Telefon bedienen. 2021 waren dies 7728 Personen im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm, die angezeigt wurden, im Schnitt also mehr als 20 pro Tag. 100 Euro und ein Punkt in Flensburg sind die Strafe.

Freisprecheinrichtung wird oft nicht erklärt

Hanno Wolfram ist überzeugt davon, dass ein Teil dieser Telefonate während der Fahrt mit dem Handy am Ohr nur deshalb passieren, weil die Fahrerin oder der Fahrer nicht wissen, wie es ohne Handy funktioniert. „In allen neueren Autos ist eine Freisprecheinrichtung inzwischen serienmäßig verbaut. Ich weiß aber gerade von älteren Menschen, dass sie diese nicht nutzen, weil ihnen niemand erklärt hat, wie sie ihr Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung koppeln.“ Er gehe davon aus, dass viele sich damit bislang gar nicht befasst hätten oder es ihnen bei der Auslieferung des Autos nicht erklärt wurde. Ihm selbst sei es kürzlich ebenfalls so gegangen, als er ein neues Auto in Empfang genommen habe. Wer sich mit der Materie nicht auskenne, sei damit dann allein gelassen.“

„Dabei ist es gar nicht schwer. Und wenn man das Smartphone einmal mit der Freisprecheinrichtung seines Autos gekoppelt hat, dann funktioniert das in der Folge automatisch“, sagt Hanno Wolfram. BfB helfe dort, wo es sonst keine Hilfe gibt, deswegen hat er zusammen mit der Kreisverkehrswacht ein Angebot organisiert.

Junge Menschen helfen beim Koppeln

„Ich habe ein paar junge Leute gewonnen, darunter auch Geflüchtete aus Syrien, die bereit sind, Autofahrern, die das möchten, beim Koppeln ihres Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung behilflich sind“, sagt Hanno Wolfram. Das Ganze findet am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Euronics-Markt, Hubertus-Liebrecht-Straße 42, in Biberach statt. „Wir haben dabei auch die Unterstützung des Euronics-Markts, dessen Inhaber die Aktion toll findet“, sagt Wolfram.

Jede und jeder, der eine Freisprecheinrichtung in seinem Auto hat, aber nicht weiß, wie er diese nutzt, kann mit seinem Auto und Mobiltelefon vorbeikommen. „Der Fahrer bleibt im Auto sitzen, unsere Helfer nehmen auf dem Beifahrersitz Platz, koppeln das Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung und machen Testanrufe, damit der Fahrer sieht, wie es funktioniert. Das dauert keine fünf Minuten“, sagt Wolfram. Und das Angebot richte sich nicht nur an ältere Menschen: „Jeder, der sich unsicher ist, darf gerne vorbeikommen.“

Hoffen auf große Resonanz

Hanno Wolfram und seine Mitstreiter hoffen auf eine große Resonanz. „Und vielleicht nimmt sich auch der eine oder andere Autohändler bei der Übergabe eins neuen Fahrzeugs die Zeit, genau diesen Punkt dem neuen Besitzer in Zukunft ausführlich zu erklären.“

Damit lasse sich hoffentlich in Zukunft der eine oder andere Unfall vermeiden, so Wolfram. Denn: Wer nur eine Sekunde den Blick von der Straße wendet fährt in dieser Zeit mit 50 km/h an drei parkenden Autos vorbei. Das ist eine lange Strecke. Lang genug, um die Gefahren darauf nicht einschätzen zu können.