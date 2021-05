Aktion für Kinder zu Erfahrungen in der Corona-Zeit

Mit der Aktion „Meine Erfahrungen in der Corona-Zeit“ möchte sich die Biberacher Stadtverwaltung an die Jüngsten in unserer Gesellschaft wenden. Immer wieder weisen Experten darauf hin, dass Kinder leider mitunter am stärksten von der Pandemie betroffen sind und auf keinen Fall in der Diskussion untergehen dürfen. Mit der Aktion möchte die Stadt speziell Kindern die Möglichkeit geben ihre Eindrücke in Form von kreativen Einsendungen zu schildern.

„Was gefällt mir?“, „Was stört mich?“ und „Was möchte ich nach der Krise unbedingt mal wieder machen?“ Diese Fragen können als Orientierung dienen. Ob positiv oder negativ, ob als selbst gemaltes Bild, Geschichte, Gedicht oder als Foto einer Bastelkreation – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. „Uns interessiert, wie Kinder die Pandemie hier in Biberach erleben und was sie beschäftigt“, so Oberbürgermeister Norbert Zeidler. „Wir freuen uns auf viele kreative Einsendungen.“ Ausgewählte Beiträge werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Die künstlerischen Beiträge können ab sofort bis einschließlich 7. Juni unter Angabe des Vornamens und Alters des Kindes entweder per Post an das Amt für Gremien, Kommunikation und Bürgerengagement, Stadtverwaltung Biberach, Marktplatz 7/1 oder per E-Mail an gkb@biberach-riss.de gesendet werden. Mit der Einsendung stimmt man einer Veröffentlichung zu. Hierbei werden der Vorname und das Alter des Kindes genannt. Für Rückfragen müssen bei der Einsendung die Kontaktdaten eines Erziehungsberechtigten angegeben werden.