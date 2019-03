Aktion „Engagieren & Kassieren“ legt Fokus auf Ökologie

„Engagieren & Kassieren“, die Spendenaktion der Kreissparkasse Biberach und der „Schwäbischen Zeitung“ geht in eine neue Runde. Sie richtet sich 2019 an alle Vereine, gemeinnützige Organisationen und Institutionen (Schulen, Kindergärten) im Landkreis Biberach, die ein Projekt aus dem Bereich der Ökologie oder der Umwelt umsetzen wollen. Dafür steht ein Spendentopf der „Stiftung BC – gemeinsam für eine bessere Zukunft“ der Kreissparkasse Biberach in Höhe von insgesamt bis zu 40 000 Euro zur Verfügung. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Ökologie, Umwelt- und Klimaschutz rücken immer stärker ins Bewusstsein der Menschen. Die Kreissparkasse Biberach und die „Schwäbische Zeitung“ wollen es nicht bei Appellen belassen, sondern Vereine, Organisationen, Schulklassen oder Kindergärten unterstützen, die vor Ort anpacken und sich für die Umwelt im Landkreis Biberach engagieren wollen. Möglichkeiten, wie dies erreicht werden kann, gibt es viele: Baumpflanzaktionen, das Anlegen eines Biotops oder einer Streuobstwiese, der Bau von Nistkästen – die Ideenvielfalt ist groß und die Organisatoren der Aktion freuen sich auch über ungewöhnliche Vorschläge.

Möglicherweise haben aber Vereine oder Organisationen aus dem Bereich des Umweltschutzes oder der Ökologie im Landkreis Biberach schon längst konkrete Pläne für ökologische Projekte, die bislang mangels Finanzen nicht umgesetzt werden konnten. Wenn dem so ist, dann bewerben! Jetzt gibt es die Chance, das dafür benötigte Geld zu bekommen.

Jeder Verein kann mitmachen

Aber auch jeder Musik- oder Gesangverein, Sportverein, jede Schulklasse, Kindergarten oder andere Gruppierung kann sich mit einem Projekt bewerben, das der Umwelt oder der Ökologie zu Gute kommt. Dabei besteht auch die Möglichkeit, eine Spende zu erhalten und diese für eine andere wichtige Anschaffung zu verwenden – sofern dafür im Gegenzug ein Engagement im Bereich des Umweltschutzes oder der Ökologie steht. Wichtig ist nur: Die Gruppen müssen aus dem Landkreis Biberach kommen und ihr Projekt auch hier umsetzen. Die „Schwäbische Zeitung“ wird über die verschiedenen Projekte in den kommenden Monaten in Wort und Bild berichten. So hat jede teilnehmende Gruppe auch die Möglichkeit, öffentlich auf sich und ihre Arbeit aufmerksam zu machen.

So kann man sich bewerben

Bewerbungen für „Engagieren & Kassieren“ sind ausschließlich über die eigens eingerichtete Internetseite www.schwäbische.de/engagieren möglich. Dort werden Informationen zum Verein/Organisation/Einrichtung sowie Informationen zum geplanten Projekt abgefragt. Auch die benötigte Spendensumme sowie der Zeitraum der Umsetzung des Projekts sind erforderlich. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Projekte bis Ende September 2019 verwirklicht sein sollen. Bewerben können sich Vereine/Organisationen/Institutionen bis zum 1. Mai 2019.

„Erhalt unserer Lebensgrundlage“

Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach, und Juliana Rapp, Geschäftsführerin der „Schwäbischen Zeitung“ hoffen auf möglichst viele und vielfältige Bewerbungen. „Der Schutz unserer Umwelt ist ein wichtiges Thema, das wir mit der Aktion ,Engagieren & Kassieren’ gerne unterstützen. Schließlich geht es um den Erhalt der Lebensgrundlage für künftige Generationen“, sagt Juliana Rapp.

„Tolle Projekte kennenlernen“

Martin Bücher meint: „Ökologische, ökonomische und soziale Belange sind uns ein wichtiges Anliegen. Denn nur durch ein verantwortungsvolles, nachhaltiges Verhalten und Handeln können wir als Kreissparkasse Biberach einen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere diesjährige Spendenaktion mit der ,Schwäbischen Zeitung’ unter den Umweltgedanken gestellt. Wir sind überzeugt davon, dass es viele tolle Projekte und Aktivitäten gibt, die unseren Landkreis Biberach noch schöner und lebenswerter machen können. Diese möchten wir gern kennenlernen und freuen uns auf die Bewerbungen.“