Akte (un)gelöst: Bei diesen Fällen fehlt noch die heiße Spur

Gleich mehrere Vorfälle haben sich im Januar in Biberach und Umgebung zugetragen, welche die Ermittler zunächst nicht vollständig aufklären konnten. Das betrifft die Belästigung eines Mädchens in Biberach, einen Raubüberfall in Kirchdorf, einen Autounfall in Hürbel sowie Vorfälle bei Fasnetsveranstaltungen in Ummendorf und in Rot an der Rot. Die „Schwäbische Zeitung“ hat beim Polizeipräsidium Ulm nachgefragt, wie der aktuelle Stand der Ermittlungen ist.

Elfjährige mehrmals im Bus bedrängt: Die Polizei sucht mehr als zwei Wochen nach dem Vorfall weiterhin nach dem Unbekannten. Der etwa 50 Jahre alte, schlanke und etwa 1,70 Meter große Mann soll eine Schülerin am Dienstag, 15. Januar, an einer Haltestelle in der Wilhelm-Leger-Straße in Biberach angesprochen haben. Er soll ihr Komplimente gemacht und an die Schulter gefasst haben. Das Mädchen stieg in einen Bus, wechselte am Busbahnhof die Linie – und immer folgte der Unbekannte ihr.

Erst als das Mädchen in ein Haus rannte, konnte sie dem Mann mit einem blau-schwarzen Bergsteigerrucksack entkommen. Für die Polizei sind in diesem Fall Zeugen äußert wichtig, weil es keine Videoüberwachung in den Bussen gab. Deshalb fahndet sie mit einer detaillierten Personenbeschreibung nach dem Mann. „Es sind mehrere Hinweise bei uns eingegangen, die noch nicht alle ausgewertet sind“, erläutert der Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, Holger Fink. Der Unbekannte wurde demnach noch nicht geschnappt.

Tankstelle mit Pistole überfallen: Ein zwischen 25 und 30 Jahre alter Mann bedrohte am Sonntag, 20. Januar, einen Mitarbeiter in einer Tankstelle und forderte Bargeld. Die Tat hat sich in der Gewerbestraße in Kirchdorf abgespielt. Der Unbekannte flüchtete nach dem Überfall, für den er eine silberfarbene Pistole verwendet haben soll. Die Polizei nahm damals nach eigener Aussage umgehend die Ermittlungen auf und startete im Zuge dessen auch einen öffentlichen Zeugenaufruf. Eineinhalb Wochen später ist klar: Dieser Schritt brachte nicht den durchschlagenden Erfolg. „Es sind keine Zeugenhinweise bei uns eingegangen“, sagt Fink. Das heißt aber nicht, dass die Beamten aufgeben: „Der Ermittlungen sind noch voll im Gange. Es sind noch einige gesammelte Spuren auszuwerten.“

Auto prallt gegen Baum und keiner will’s gewesen sein: Nach einem schweren Unfall am Donnerstag, 24. Januar, in Hürbel rätselte die Polizei zunächst, wer das Auto gefahren hatte. Das Fahrzeug war in der Schönebürger Straße unterwegs, als es in einer Kurve von der Straße abkam, sich überschlug und gegen einen Baum krachte. In dem Auto saßen zwei Menschen, ein 38-Jähriger und eine 30-Jährige.

Während der Mann leicht verletzt wurde, kam die Frau mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Da beide Insassen bei dem Aufprall aus dem Auto geschleudert wurden, war für die Ermittler zunächst nicht eindeutig klar, wer am Steuer saß. „Inzwischen richtet sich der Verdacht gegen den 38-Jährigen“, erläuterte Fink. Es gebe entsprechende Beweise. Ursache des Unfalls sei Alkoholeinfluss gewesen. Glatteis könne ausgeschlossen werden, weil der Schneefall an diesem Abend erst kurz vor dem Unfall einsetzte.

Narren klagen über gesundheitliche Probleme: Eine Gruppe von vier Personen meldete sich bei der Polizei, weil sie nach dem Verzehr von Äpfeln gesundheitliche Probleme hatte. Der Vorfall ereignete sich bei der Ummendorfer Fasnet am Samstag, 19. Januar. Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung.

In Ummendorf als Beweismittel sichergestellte Äpfel (hier ein Symbolbild) werden im Labor untersucht. (Foto: Felix Kästle)

Außer der Gruppe meldeten sich bei den Beamten keine weiteren Personen, woran sich bis jetzt nichts geändert hat. „Es haben sich keine weiteren, vermeintlich geschädigten Personen an uns gewandt“; berichtet Fink über den Stand der Ermittlungen. Die Äpfel werden derzeit noch in einem Labor untersucht. Ein Ergebnis könnte möglicherweise in der kommenden Wochen vorliegen, so Fink.

Junger Mann bei Fastnetsparty verletzt: Ebenfalls Ermittlungen leitete die Polizei nach einer Fasnetsveranstaltung in Rot an der Rot ein (26. Januar). Ein 20-Jähriger wurde nach Angaben des Polizeipräsidiums Ulm verletzt, sodass er in einem Krankenhaus ambulant behandelt worden ist. Die Familie des Geschädigten habe den Vorfall angezeigt. Unklar ist für die Ermittler noch, ob es sich dabei um einen Unfall handelt oder ob der Mann absichtlich verletzt wurde. Fink: „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.“